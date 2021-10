Tren a dos velocidades: deficiencias en el transporte interior a dos meses del AVE

Atrás –muy atrás– quedaron los años en los que a la estación de tren de Ribadavia llegaban judíos escapando del nazismo a los que salvaban del holocausto las hermanas Touza. También atrás –aunque no tanto– queda la época en la que Renfe construyó viviendas para los ferroviarios y sus familias en la propia estación –actualmente, abandonadas–.

Únicamente un tren de ida y otro de vuelta conecta la capital de la provincia con la capital de la comarca de O Ribeiro.

“Sí, si yo me alegro mucho de que vaya a llegar el AVE, pero para ir al médico especialista o voy en taxi o en autobús"

Da igual el día de la semana que sea, el trayecto que discurre entre Ribadavia y Ourense solo se puede hacer en tren a las 16.14 horas. Para el camino de vuelta habría que esperar a la jornada siguiente, puesto que solamente existe otro servicio, a las 11.35 horas. “Sí, si yo me alegro mucho de que vaya a llegar el AVE, pero para ir al médico especialista o voy en taxi o en autobús. Y autocares tampoco hay muchos, unos tres o cuatro al día”, lamenta María Paz, que lleva toda su vida en el municipio.

Mientras no llega el invierno, ella y Zoila Pérez pasean por los largos y desolados andenes de una estación que ya es casi testimonial. “Hoy venimos porque no llueve ni hace frío, pero aquí no puedes resguardarte ni hay baños”, apunta la segunda.

"¿Quién va a venir a vivir aquí? Si no tienes coche o un hijo que te lleve y te traiga a Ourense no puedes desplazarte a la capital, de la que nos separan solo 20 minutos"

En diciembre de 2019, Renfe decidió que el servicio de venta al público era prescindible y lo cerró en una población con 5.459 habitantes en la que 2.432 personas tienen entre 50 y 90 años –según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)–. “Es una pena que ni siquiera quede el puesto de atención al cliente, porque aquí hubo mucho movimiento y ahora no se puede ni adquirir un billete. En el pueblo llegamos a tener tres cines, dos discotecas y mucha industria. Yo creo que achacan a la falta de usuarios la retirada paulatina de trenes y servicios, pero ¿quién va a venir a vivir aquí? Si no tienes coche o un hijo que te lleve y te traiga a Ourense no puedes desplazarte a la capital, de la que nos separan solo 20 minutos y de la que dependemos por completo”, incide María. “A mí me parece estupendo que llegue el AVE en diciembre, pero voy a tener que ir en taxi a la capital si algún día quiero cogerlo”, añade con retranca Zoila, que ve desde su casa cómo pasan varios trenes al día y ninguno se detiene en Ribadavia.

“Tenemos tres balnearios bien cerca en un entorno natural maravilloso. ¿Cómo esperan que llegue la gente hasta aquí?"

Intentan entenderlo varias veces, comparándose con el resto de comarcas y localidades de la provincia. Pero dan vueltas en círculos, algo frustradas, y aún no son ni las once de la mañana. “Tenemos tres balnearios bien cerca en un entorno natural maravilloso. ¿Cómo esperan que llegue la gente hasta aquí? ¿O solo enfocan el turismo para quien tiene coche?”, protestan.

"Está claro que nosotros no entramos en sus planes de futuro”

Pasada media hora de conversación, en uno de los bancos de la estación, encuentran respuesta a la situación. “El tren es el futuro. Solo hay que mirar a los países más desarrollados de Europa y las comunicaciones ferroviarias que tienen. Aquí todos dicen apostar por la reducción de emisiones y el transporte público para disminuir la contaminación. Pero si de verdad es eso lo que persiguen, está claro que nosotros no entramos en sus planes de futuro”, sostiene una y secunda la otra. El veredicto es unánime: “apuestan por el AVE pero abandonan el rural, sobre todo de Ourense y de Lugo”.

Misma historia, distinto lugar

En O Carballiño –capital de comarca del mismo nombre– el panorama es similar, aunque ligeramente diferente. Los amplios andenes son transitados por madrugadores que se calzan las zapatillas y salen a caminar. Solo dos veces al día algún pasajero sube o baja del tren en esta estación: a las 15.30 llega un regional proveniente de Ourense y a las 18.41 horas parte otro en sentido contrario. Para todo lo demás, mejor tener un coche o usar el autobús.

De lo que sí disponen los usuarios del transporte público aquí es de servicios y una única máquina para comprar billetes. Renfe decidió en diciembre de 2019 –del mismo modo que puso en práctica en Ribadavia– bajar la persiana de quien atendía al público en esta parada.

“Estamos casi siempre los mismos paseando por aquí cuando hace buen tiempo, porque no está muy transitado y las personas mayores pueden ir al baño si lo necesitan porque saben que va a estar abierto durante el día. Además, es todo llano y el suelo está en buenas condiciones”, valora Maximino Rodríguez, residente en el municipio, mientras una mujer se encarga de limpiar los aseos y barrer el interior de una estación en la que no hay rastro de pasajeros con destino o procedencia de Ourense en horario matutino. “Si no van a poner más trenes podían asfaltar esto y hacer un carril bici”, bromea antes de proseguir con su caminata.

Los jóvenes que estudian fuera solo tienen una opción para regresar a casa o volver a la universidad los domingos: un tren por la tarde.

"Por más Alta Velocidad que se empeñen en poner, no van a dinamizar más que la capital. Y aquí es donde realmente hace falta el movimiento"

“Al final se mueve todo el mundo con su coche o en autobús, si trabajan fuera. Pero cuando quiere venir alguien a visitarte en vacaciones o un fin de semana, la cosa se complica. Muchos desisten. Por más Alta Velocidad que se empeñen en poner, no van a dinamizar más que la capital. Y aquí es donde realmente hace falta el movimiento. Porque si ya se conoce poco Ourense fuera de Galicia, menos aún O Carballiño”, analiza otro vecino cuando es preguntado por la frecuencia de trenes que discurren desde la localidad, próxima a la provincia de Pontevedra.

La CGT reclama un servicio “de proximidad, público y social” para la provincia

Desde el sector ferroviario de la CGT (Confederación General del Trabajo) llevan tiempo denunciando la precaria situación de los habitantes de la provincia. En 16 de las 30 terminales –entre apeaderos y estaciones– no para actualmente ningún tren. Y en otras 10 solo se detiene uno de ida y otro de vuelta con pasajeros.

“El adelgazamiento enfermizo de los servicios públicos ferroviarios, ya de por si alarmante, parece no ser suficiente para la empresa pública Renfe que sigue sin dotar de personal y recursos a la provincia, por lo que la supresión de trenes por falta de maquinistas sigue un mes más. Concretamente, hasta 10 trenes entre el 30 de agosto y el 15 de septiembre”, señalan desde la organización sindical.

Esta semana presentaron en la Diputación una solicitud para que todos los grupos se sumen a una declaración institucional “en defensa de un ferrocarril de proximidad, público y social”. Así las cosas, reclaman nuevos servicios que enlacen con el AVE –y demás servicios comerciales de largo recorrido “para tejer una red eficiente de comunicación” intraprovincial.

Política y realidad

El discurso político –sobre todo en época electoral– no casa con la realidad. En una entrevista para un medio de comunicación durante el verano de 2020, Teresa Ribera –vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico– afirmaba que en su familia tenían dos coches de más de 10 años y que en el momento en el que tuviera que cambiar alguno de ellos se plantearía prescindir del vehículo. Aclaraba que esa decisión dependería de “cómo de mayores y de independientes” fueran sus hijas. Añadía, además, que ella siempre opta por la opción de ir “andando o en transporte público”.

El resto de políticos –de diferentes partidos– tampoco se libran de ser pillados en un renuncio si se tira de hemeroteca –también los que ejercen en el ámbito autonómico, provincial y local–. La pregunta que cabe plantearse es cómo maniobrarían ellos si tuvieran que desplazarse en transporte público hasta la ciudad de Ourense si vivieran en Ribadavia o Carballiño. Cómo asistirían a una consulta con el especialista en el hospital o cómo volvería a casa su hijo, emigrado en Euskadi o Andalucía, para visitarlos.

El confinamiento supuso, para muchos pueblos de la provincia, un despojo aún mayor de los paupérrimos servicios de ferrocarril de los que disponían. En la actualidad, circulan más trenes procedentes de Madrid que regionales. Basta con echar un ojo a la página web de Renfe para comprobar que entre semana, al día, hay más de siete opciones que conectan con la capital de España.

En este sentido, desde el sector ferroviario de la CGT, inciden en que la provincia es “la puerta de entrada” al resto de Galicia y que, precisamente por eso, no es inteligente permanecer “como simples espectadores” esperando como si se tratase de una estación de paso y “desaprovechando la extensa red ferroviaria que discurre por buena parte de la provincia”.

Por otro lado, todavía no se han reanudado los servicios transversales que conectaban Galicia con Euskadi y con Cataluña, imprescindibles para las comarcas orientales de Ourense de las que muchos emigraron. Los que quieren volver de Bilbao, por ejemplo, deben hacer transbordo en la estación de Segovia.

A dos meses de la llegada del AVE a Ourense –según las últimas estimaciones que Adif baraja– parece que el desarrollo circula a dos velocidades.