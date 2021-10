El colectivo ecologista Amigas das Cegoñas pide explicaciones a la Consellería de Medio Ambiente por lo que consideran un incumplimiento del protocolo de tratamiento del sustrato de un nido de cigüeña que albergaba una grúa situada en el barrio ourensano de O Polvorín. El pasado mes de julio, este y otros colectivos ecologistas mantuvieron una reunión con la jefa territorial de la consellería, “para que adoptaran las medidas necesarias y se elaborasen protocolos adecuados, para no volver a cometer los errores de esta temporada pasada en el anidamiento de cigüeña blanca en la ciudad de Ourense”. Según los activistas, “se acordó guardar y custodiar el sustrato de los nidos de las grúas”, situadas en el Museo Arqueológico, Barrocás y O Polvorín, “trasladándose al complejo medioambiental de O Rodicio si desmontaban las grúas, hasta que se decidiese su nueva localización, reubicando a las aves”. Según los ecologistas, “acordamos trabajar en colaboración para favorecer e intentar colocar los nidos existentes con prioridad y urgencia”.

Alertados por vecinos de la retirada de la grúa de O Polvorín, se personaron a primera hora del 2 de octubre “comprobamos que efectivamente se estaba procediendo a ejecutar estas tareas sin la presencia de ningún representante de la administración que supervise cumpliendo con lo acordado, siendo nosotros los que tuvimos que solicitar a los operarios que depositaran los restos del nido en un lugar seguro para ser recogidos por el servicio de patrimonio natural”.

Los ecologistas instan a la Xunta a que explique “por qué no había previsiones para evitar esta situación, y por qué no se ha un habilitado nido sustitutorio sabiendo que la empresa iba a trasladar la grúa”. Amigas das Cegoñas exige la firma de un protocolo de actuación por escrito “para que la administración no se olvide de sus quehaceres y responsabilidades y se comprometa a un trato digno hacia nuestras cigüeñas y hacia todos los colectivos que día a día trabajamos para que se hagan cumplir las normativas del patrimonio natural, que ellos parecen tener olvidadas”.