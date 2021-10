El grupo municipal del BNG de Barbadás defiende hoy en el pleno una moción para avanzar en la eficiencia energética, para hacer frente a la subida constante del precio de la electricidad y abaratar los costes que supone a las arcas municipales. Su propuesta es la instalación de paneles solares en los edificios públicos de Barbadás, como la Casa da Cultura, el polideportivo, el campo de fútbol, la sede de Protección Civil e incluso la Casa do Concello. “A suba constante do recibo da luz fai que as administracións públicas non podan permanecer alleas a esta realidade, polo que cómpre artellar mecanismos que permitan abaratar o gasto enerxético e que, polo tanto, as subas reiteradas nas facturas non supoñan unha merma excesiva de recursos públicos”, defiende el Bloque.