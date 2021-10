Pediatra para todos

De forma esporádica, su escribidor de ustedes, en su calidad de pediatra, les trae temas de pediatría con fines de divulgación. En unos casos lo hace por su actualidad y en otros por su resurgimiento o la conveniencia de recordarlos. No se trata de ninguna aportación original sino de hacer circular contenidos que estima pueden ser de su interés. Los lectores deben verificar toda la información que les aporte y en ningún modo deben de aplicar cualquier terapia descrita en estos sueltos, ni tan siquiera utilizarlos como actividad educativa. En todos los casos deben consultar a un profesional de la salud cualificado antes de pretender tomar en consideración o uso lo aquí mencionemos. He aquí alguno de estos temas:

Dermatitis atópica

La dermatitis atópica (DA) es una alteración de la piel —una especial “forma de ser”— que, aunque mayoritariamente se presenta en edades pediátricas, puede afectar a pacientes de cualquier edad. Los niños que la presentan suelen tener una piel seca, con tendencia a la descamación, picor y eccema (irritación, inflamación y enrojecimiento de la piel), que puede a veces llevar a liquenificación (engrosamiento de la piel), especialmente en los pliegues articulares. Evoluciona en brotes, con períodos de mejoría y otros de empeoramiento. No se conoce la causa de la enfermedad, pero sí se sabe que hay una predisposición genética, pues estos niños con frecuencia tienen padres o hermanos que han padecido DA o bien asma, rinitis y alergia alimentaria. La prevalencia de la DA varía de unas zonas geográficas a otras y, en general, es mayor cuanto más al norte se sitúa el área estudiada y cuanto más alto es su nivel de desarrollo industrial. En España se manifiesta, en algún momento, entre un 6 y un 15 % de la población infantil. No existen diferencias en relación con el sexo. Es una enfermedad crónica que altera la calidad de vida de los niños afectados y sus familias. No tiene un único tratamiento etiológico, y son muchas y distintas las pautas terapéuticas, lo que ha causado controversias sobre cómo aplicarlas y sus posibles efectos secundarios. Para soslayarlo se ha trabajado en sesiones colectivas de intercambio entre pacientes, padres y profesionales (dermatólogos, pediatras, alergólogos, psicólogos y enfermeros), y se han elaborado guías de consenso. Yo mismo, en mi calidad de pediatra, he participado en la elaboración de las dos ediciones de la Guía de tratamiento de la dermatitis atópica en el niño —Guía dermatitis 2ª ed.indd (ergon.es)—, bajo la dirección de la profesora María Anunciación Martín Mateos, con el respaldo de diversas sociedades científicas. La llamada inflamación tipo 2, en condiciones normales, nos protege contra amenazas externas como los parásitos, pero cuando se desregula puede provocar enfermedades como la DA. De lo que se deduce que la DA , además del tratamiento tradicional o el inmunosupresor, podría tratarse dirigiéndose directamente a los receptores clave, denominadas citocinas dentro de la vía inmunitaria desregulada; si bien son terapias para los casos más graves que deben estar en manos de médicos especializados.

En general, la dermatitis atópica suele remitir o mejorar con la edad, pero no siempre es así y en algunos pacientes la enfermedad puede aumentar hasta la edad adulta media y ocasionarles una peor salud física y mental. Esto llevó a que la doctora Katrina Abuabarra y su grupo —según recoge Medscape— , estudiasen una cohorte de de 30.905 pacientes, cuyos resultados publicó recientemente en JAMA Dermatology. El trabajo parte del convencimiento de la falta de estudios prospectivos y afirma: “Los datos sobre el curso de la enfermedad a largo plazo pueden ofrecer información sobre los mecanismos para el inicio y la persistencia de la enfermedad, son importantes para asesorar a los pacientes y establecerían trayectorias de referencia para estudios futuros sobre si los nuevos tratamientos pueden modificar el curso de la enfermedad y el desarrollo de comorbilidades”. El análisis identifica cuatro subtipos de la enfermedad según la probabilidad de prevalencia: baja (88-91%), decreciente (4%), creciente (2-6%) y persistentemente alta (2-3%), al tiempo que sugiere que “la trayectoria de la enfermedad es modificable y puede estar influenciada por factores ambientales a lo largo de la vida”.

Glucagón nasal

La hipoglucemia es el descenso de la glucosa en sangre por debajo de 70 mg/dl con o sin síntomas. Es un obstáculo para lograr un estricto control de la diabetes tipo 1 y es la complicación aguda más frecuente del tratamiento. La hipoglucemia tiene importantes consecuencias físicas y psicológicas. El miedo a la hipoglucemia puede constituir un factor limitante para conseguir un control adecuado de la diabetes. La hipoglucemia leve o moderada se remonta de forma habitual con la administración de glucosa oral en dosis adecuada al peso. En la hipoglucemia grave fuera del hospital, no se debe intentar dar nada por la boca, ya que si el nivel de conciencia esta disminuido, existe riesgo de aspiración. Su tratamiento se realiza con la administración glucagón (hormona contrarreguladora que contrarresta el efecto de la insulina en el metabolismo de la glucosa) subcutáneo o intramuscular, en dosis adecuada a su edad. Una vez recuperada la conciencia, se darán carbohidratos (azucares) para mantener la glucemia (glucosa en sangre). Pero el glucagón también puede administrarse vía intranasal a través de un dispositivo que introduce el polvo en la fosa nasal al presionar el émbolo de descarga y sin necesidad de agujas. La eficacia de este tratamiento fue evaluada en el marco del T1D Exchange Clinic Network, red que apoya el desarrollo de un gran registro de adultos y niños con diabetes tipo 1 en Estados Unidos con el propósito de llevar a cabo múltiples estudios. En enero de 2020 se aprobó por la Unión Europea su utilización por vía nasal. En España ya ha sido comercializado (Baqsimil 3 mg, en unidosis). Se puede utilizar en adultos y niños mayores de cuatro años, en la misma dosis para todas las edades, con buena tolerancia. El preparado para el tratamiento de hipoglucemias graves, debería estar siempre disponible tanto en la casa como en el colegio del niño con diabetes. Por ello, tanto la familia, como el personal de la escuela, deberían estar familiarizados con el uso del glucagón nasal, lo que evitaría el riesgo de retrasar la administración del medicamento en la hipoglucemia grave. El laboratorio que lo comercializa (Lilly) proporciona una página web: “GLUCAGÓN NASAL, LISTO PARA EL RESCATE” —https://www.diabetes.lilly.es/hcp/baqsimi—).

Lombrices intestinales

Ya me he referido a esta parasitación hace diez años, en uno de mis artículos en este periódico (Faro de Vigo, 13.11.2011); sin embargo, el hecho de haber diagnosticado y tratado algún caso esporádico en mi consulta en los últimos meses me ha animado a traerlo de nuevo. Carezco de datos epidemiológicos, pero su resurgimiento bien podría estar relacionado con el confinamiento motivado por la COVID-19, que impuso hacinamiento familiar en algunos casos, con la dificultad consiguiente para mantener exigencias higiénicas, siempre difíciles en los niños.

En el año 1600, Jerónimo Soriano publicó: Método y orden de curar las enfermedades de los niños, que podemos considerar el primer tratado español de Pediatría. El capitulo XXVIII se titula: De las lombrices que se le engendran en los intestinos. Al inicio del mismo menciona, como localizados en el recto, “gusanillos como los que se crían en el queso añejo” –sin duda se refiere a los oxiuros− y “otros en los demás intestinos y en el estómago, como las lombrices de tierra” –alude a los áscaris−. Más adelante habla de otros gusanos, éstos planos, largos y gráciles –posiblemente tenias−. En resumen, sin nombrarlos, los describe de modo razonable. Si damos un salto en bibliografía, ya en la primera mitad del siglo XX, con una buena base científica aún hoy sostenible en gran parte, están los tratados de Mantilla, Piédrola Gil, López -Neira y otros, a los que seguirá la amplia bibliografía actual sobre el tema. En Galicia, en 1942, Luis Iglesias publicó el libro Biología de los Parásitos del hombre. Vendrían después las aportaciones de los profesores Peña (1962 y 1965) y Tojo (1970). En Ourense, en 1979, Alicia López se graduaba en Medicina bajo mi dirección, con una memoria titulada Parasitosis y Parasitismos intestinales en la provincia de Orense. En ese momento, dado el alto índice de ruralidad y las malas condiciones higiénico-sanitarias, la parasitación intestinal era superior al 25% y, entre los afectados, el 10% estaban lo estaban por dos o más clases de lombrices. En 1995, yo mismo fui ponente, con Carlos García, del XIX Congreso Nacional de Pediatría, con la aportación Infestaciones intestinales actuales, en la que advertíamos una franca reducción de las mismas. En la actualidad, en Galicia, las infestaciones se limitan a dos grupos distintos: los helmintos o gusanos, y los protozoos. Entre los gusanos están los llamados gusanos cilíndricos (oxiuros y áscaris) y los gusanos planos (tenias). Entre los protozoos, destaca la lambliasis, que se mantiene o incluso ha aumentado —su prevalencia se ha fijado en el 20%—. Nuestras observaciones personales actuales fueron de áscaris y oxiuros. La oxiuriasis (provocada por el gusano redondo pequeño), ha sido la más repetida y conlleva habitualmente la infestación cruzada en el núcleo familiar. En ésta, las hembras de la lombriz emigran desde el intestino a las márgenes del ano para poner los huevos y ocasionan al niño picor y trastornos del sueño. En las niñas puede emigrar hasta la vulva y la vagina provocando inflamación y enuresis (falta de control de la orina) o infección urinaria. Le siguen en frecuencia la ascaridiasis (gusano cilíndrico grande). Éstas pueden ser asintomáticas o dar lugar a manifestaciones digestivas, nerviosas, respiratorias y alérgicas, entre las que se incluyen apendicitis, obstrucción intestinal y abscesos de hígado. Es idea bastante extendida de que una tos irritativa, que perdura y se repite, a menudo es producida por gusanos intestinales. Ciertamente, en un momento de su ciclo, las lombrices ascienden por las vías aéreas para llegar a la faringe y desde ahí llegar a su lugar de colonización en el intestino. En tales instantes pueden desencadenar tos, pero sería por breve tiempo. También, todavía hay no pocas personas creen que los vermes provocan en los niños rechinar de dientes, dormir con los ojos abiertos y rascarse la nariz. Todo ello es simple expresión de nerviosismo que puede darse en un niño que también padezca lombrices, pero no son éstas la causa.