Allariz despide hoxe o seu VIII Poemagosto, o Festival Internacional de Poesía en Allariz, cun éxito rotundo. A resposta do público foi do cen por cen, e só quedan unhas poucas entradas para hoxe pola mañá. As reservas solidarias, a 5 euros, tamén se esgotaron, e “foi unha resposta maravillosa”, apunta Carlos Da Aira, coordinador do evento.

En 2020, a pesar das restricións da pandemia, xa foi un evento exitoso, polo que nesta edición non sorprendeu á organización que tamén o fora. Explica Da Aira que “a xente reservou con antelación e xa sabiamos dende hai unhos días que estaba esgotado”.

A capacidade de aforo para cada un dos actos é limitada (entre 100 e 125 persoas) e no recinto do festival hai un posto de libros con exemplares de obras dos poetas participantes e outros, xestionado polas librarías Airadasletras (Allariz) e Traga-Mundos (Vila Real), patrocinadora e colaboradora do festival, respectivamente. As camisetas do Poemagosto e libros para a opción solidaria tamén se esgotaron.

Esta iniciativa, que é gratuita, lévase a cabo co patrocinio e colaboración da Fundación Vicente Risco e do Concello de Allariz, así como de numerosas empresas da vila do Arnoia. A temática deste ano é a Poesía, con invitados poetas como Manuel Rivas, Lorena Conde, Helena Villar Janeiro, Xesús Rábade Paredes (todos, de Galicia), Samuel F. Pimenta (Portugal), Itisha Giri (Nepal), así como Zahra el Hasnaoui (Sáhara Occidental).Tamén se programaron as actuacións musicais de Xoán Curiel, Caamaño&Ameixeiras, Uxía (acompañada de Sérgio Tannus), e mais David Regueiro Quartet (Concerto “O Camiño”).