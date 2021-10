Todo parece indicar que va a ser un buen año de castañas, a pesar de la avispilla que tantos dolores de cabeza está causando a los productores de este fruto típico del otoño y que en localidades como Manzaneda y Vilariño de Conso, entre otros municipios de la provincia, contribuye en buena medida a la economía doméstica. En el primer caso, la mayoría de los castaños “están abandonados”, lamentan desde la cooperativa Amarelante, y en el segundo, desde la asociación local apuntan que en este concello “los castaños son todos centenarios” y que hay gente que está plantando.

Ha llegado el otoño y se acerca la época de los magostos, en el que la castaña es la protagonista. Este año se espera que sea una buena campaña. En Manzaneda la cooperativa Amarelante prevé recoger como máximo un 40%, frente al 20% de la temporada de 2020. Esta agrupación nació en 2013 con el objetivo de recuperar los terrenos de castaños abandonados y reactivar la producción de castañas de calidad, elaborando productos con valor añadido comercializados con el sello de Castañas de Galicia.

Uno de sus socios, Óscar, apunta que la avispilla está en apogeo en esta zona, “llegó fuerte hace dos años”, y en 2020 la Xunta empezó a soltar el parásito “torymus sinensis” para luchar contra esta plaga, pero este año en primavera “vimos más avispilla”. No obstante, “entre el torymus y lo que llovió se ve un castañal mejor de lo que se preveía”. Pero aun así advierte de que aunque ahora se vean muchos erizos “hasta que empiecen a caer, hasta finales de mes, no lo sabremos porque tal vez no crezcan bien”.

Apunta que, por lo normal, en todo el municipio de Manzaneda se recogían entre 300.000 o 400.000 kilos pero en 2020 pudieron ser cerca de 80.000 y este año “esperamos llegar a los 100.000”. Y es que “los erizos están pequeños y no sabemos si van tardar un mes en caer o si realmente va a haber castaña pequeña” . Señala que 2020, “entre la pandemia y la avispilla fue el peor año: poca castaña y se pagó mal”.

Esta cooperativa tiene unas 8 hectáreas, algo más de 600 castaños, y Óscar lamenta que “Manzaneda tiene muchos castaños pero solo el 20% en producción ya que el resto están abandonados, tenemos una población muy envejecida”.

En Vilariño de Conso la repoblación de castaños va en aumento. Desde la Asociación de Castañas, con más de 60 socios, su presidente, Marcos Macía García, apunta que todos los ejemplares que existen son centenarios, “por eso la castaña es tan buena”, y además señala que hay gente plantando por lo que “en unos años iremos creciendo”. Un árbol tarda como mínimo 10 años en producir aunque matiza que hay castaños híbridos que tardan solo 4 o 5, aunque después su vida es más corta. Pero en Vilariño tienen paciencia y prefieren esperar.

Este año se augura una buena campaña, especialmente en lo que respecta a la calidad más que a la cantidad. “En la asociación vendemos entre 70.000 y 80.000 kilos” y en el resto del municipio Marcos Macía estima que “venderán otros tantos”. El peor año cree recordar que fue 2018, donde en este municipio “igual ni se llegó a los 130.000 kilos” a causa de la avispilla, pero este año señala que en algunas zonas el torymus está funcionando bien.