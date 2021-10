El director monfortino Dani de la Torre llegó al OUFF con su nueva película debajo del brazo y acompañado de cuatro de los cinco actores principales que viven un verano inolvidable en la Ribeira Sacra.

Juan del Pozo, Javier Casellas, David Rodríguez y Adrián Baena –y el hermano gemelo del primero, Raúl del Pozo, que no pudo asistir por encontrarse indispuesto– son actores noveles. Nunca antes habían rodado una película. Y el proceso no fue fácil, según explicó el director. “Entre la pandemia, que complicó todo más, y que era la primera vez que vivían una experiencia cinematográfica se hizo todo algo complicado. Pero fueron muy profesionales en todo momento y estuvieron muy entregados”, explicó antes de la proyección en la gala de clausura.

En un principio el guion –de Albert Espinosa– estaba ambientado en la costa catalana, pero De la Torre no terminaba de “encontrarse” en esas ubicaciones. Además, según contó, su madre enfermó de cáncer mientras barajaba si dirigir o no la historia. “Le hablé de esta historia en la que uno de los niños está enfermo. Y sin dudarlo me dijo que me dejara de tiros y violencia y que rodara esta película, que me iba a venir bien. Y la verdad es que acertó”, afirmó rodeado de parte del elenco.

Al poco llegó el cambio de ubicación que no dejaba de visualizar en los parajes de la Ribeira Sacra en los que se crió. “Como él era el creador del guion, le dije que yo si me encargaba de la historia tenía que hacerla mía. Y uno de los requisitos para hacerla mía era llevármela a donde yo crecí. Le enseñé varias fotos y vídeos de la zona y se enamoró del lugar”, recordó sobre un proceso que quiso llevar a cabo desde el máximo respeto al autor del guion.

Sus veranos de la infancia y la adolescencia transcurrieron de un modo similar al recogido en el filme, en el que un niño llega desde Barcelona para pasar el verano con su pandilla de las vacaciones. “Plasmé parte de lo que recuerdo. La gente que venía de Madrid o Barcelona traía unas zapatillas y unas bicis de marca distintas a las que teníamos los chicos de los pueblos. Y era bonito también ver que había gente que tenía otros idiomas y procedía de sitios distintos. Eso es imprescindible para aprender a convivir. Y quizás ahora la gente es más individualista y echo eso en falta. Vamos más por libre”, comentó De la Torre.

La película se estrenará en cines en noviembre y posteriormente se podrá ver en Netflix.