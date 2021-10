La oposición y el movimiento cultural claman contra el ‘cierre’ del Municipal

Ayer a las puertas del edificio que albergó los fondos culturales del Concello, se concentraron los movimientos culturales emergentes de la ciudad así como los representantes políticos de la oposición en el Concello de Ourense pero también algunos de la Diputación. Lo hicieron para defender la función histórica y cultural del Municipal y criticar la política y filosofía de Jácome así como de sus socios del gobierno del PP.

Estos últimos, a través de su portavoz Flora Moure comentaron que “ya lo manifestamos en pleno y lo seguimos manifestando: nuestro apoyo al Museo Municipal es incuestionable y lucharemos para que el alcalde mantenga y potencie su actividad museística y expositiva. El Museo Municipal es parte intrínseca de la Cultura de nuestra ciudad, y consideramos que como 'Museo Permanente do Entroido' no tendría razón de ser, cuando precisamente ya existe un Museo Galego do Entroido en Xinzo de Limia, dependiente de la Diputación Provincial. La portavoz del PP hizo estas declaraciones después de que el regidor ourensano intentara maniobrar con el anuncio de una petición a la Xunta y a la Diputación para que el Municipal sea un Museo Permanente del Entroido pidiendo financiación para este proyecto.

Los defensores de la UPO así como representantes del movimiento “Emerxencia Cultural” en Ourense leyeron un comunicado donde señalaban el apagón cultural y la “ignorancia del regidor ourensano al “perder una institución, educativa, cultural y social en la que crear comunidad”.

Culpabilizan al PP

El secretario socialista Rafael Villarino arguyó que “el hecho de que se materializa esta decisión ejemplifica una vez más la postura del PP que no está, no viene a esta concentración, que consiente y permite que atente contra la cultura de Ourense y permite que el alcalde de Ourense haga lo que le da la gana con los recursos públicos y además que hace una contradicción tras otra”.

Desde el BNG añaden que “es un paso más en la planificación premeditada y calculada de eliminar la cultura y en este caso con el peche simbólico de uno de los elementos más importante de la cultura de la ciudad”.

Y desde Ciudadanos, Pepe Araújo explica que “es incomprensible la actitud del alcalde en los últimos años contra la cultura desconocemos el motivo. Esto son medidas de distracción, porque así anda argallando sus cosas. Solo busca el espectáculo y no se para a valorar el patrimonio de la ciudad. Se para en cifras como si este edificio se lo dedica a Belén Esteban, el gran culpable no son los desbarres del alcalde, el culpable es el PP de que Jácome esté enterrando a Ourense”.