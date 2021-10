“Saldrás de esta, tú puedes”. “Fuerza Nuria estamos contigo”. “Vamos guerrera”. Eran las consignas, los carteles y las pancartas que familiares y amigos de Nuria, la joven agredida por otro menor en O Carballiño, pedían justicia para que el acto del agresor, que la golpeó con el firme deseo de matarla con una pata de cabra, de 13 años no quede impugne con la vigente Ley del Menor.

Una treintena de personas se concentraron en la Subdelegación del Gobierno para reclamar justicia y que se reforme la Ley del Menor para que el joven de 13 años que está pasando por un examen psicológico en el Clínico de Santiago, no quede impune.

Una amiga de Nuria tomaba la palabra con la voz entrecortada diciendo que “está sedada otra vez, tiene momentos de consciencia, pero tuvieron que volver a sedarla para que se recuperara mejor” . Su hermano también quiso tener unas palabras explicando que “como todos sabéis ya despertó, como ya ha trascendido a los medios de comunicación, pero tuvieron que volver a intubarla lo que supone un pasito atrás en su recuperación, pero poquito a poquito irá mejorando”. La familia sigue confiando en su recuperación señalando que “se agarra con uñas y dientes a la vida y está peleando como una guerrera y confiamos, no no confiamos sabemos seguro que saldrá adelante. No sabemos lo que va a tardar, pero démosle tiempo porque ella seguirá luchando seguro”.

Esta es la última acción que se hizo desde el entorno de Nuria para pedir justicia con el firme deseo de que un acto tan “vil” no quede en aguas de borraja. Nuria dio un paso atrás en su evolución, pero su familia y amigos le transmiten todo el apoyo posible para que salga adelante. El entorno también recuerda que se puede apoyar con la firma mediante una campaña de change.org para conseguir el mayor número de firmantes posibles: “Esto no puede quedar así”.