El alcalde de San Amaro renuncia ante la división interna de su grupo de gobierno

El alcalde de San Amaro, el socialista Rubén Gómez, comunicó ayer su dimisión al considerar insostenible la situación política que se vive en los últimos meses en este concello, que pasa por tener un grupo de gobierno dividido en dos bandos.Asegura que es una decisión “muy meditada y difícil”, pero “la mejor” para los vecinos, que ahora tendrán el tercer alcalde en lo que va de mandato.

Mediante un escrito en el registro del ayuntamiento, Gómez hizo oficial su renuncia a la alcaldía y asegura que fue “la responsabilidad” la que lo llevó a aceptar en su día este cargo, en una situación “excepcional” y por un periodo de dos años, y que es esta misma responsabilidad la que le hace ahora tomar esta decisión. Apunta que nunca fue su intención continuar en un puesto “en el que no puedo seguir trabajando por San Amaro como venía haciendo hasta ahora y como sería mi deseo, que fue lo único que me llevó a aceptar la alcaldía”.

En estos dos años asegura que intentó que los vecinos tuvieran cubiertas sus necesidades pero la actual situación política “no me permite seguir dando pasos adelante”. Aclara que no se trata de “falta de ganas de trabajar”, que “sobraban”, aunque en ocasiones “la falta de tiempo y recursos hizo imposible llevar a cabo proyectos”. Aún así, destaca una mejora en infraestructuras viales y servicios. Señala que “no entré nunca ni lo voy hacer, en los problemas internos del grupo de gobierno, que creo deberían quedar para nosotros”, y que dice intentó reconducir.

Así, San Amaro deberá elegir ahora a su tercer alcalde en poco más de dos años de esta legislatura, ya que la primera alcaldesa, la socialista María del Carmen Pérez Corral, presentó su dimisión en septiembre de 2019 alegando motivos personales.

En el acuerdo de cogobierno suscrito a principios del mandato municipal entre PSOE y Xuntos por San Amaro era que los socialistas ostentarían la alcaldía entre 2019 y 2021, y Xuntos por San Amaro entre 2021 y 2023. La fecha en el que debería producirse el relevo era el pasado 15 de junio. Pero ello no fue así.

La segunda concejala por Xuntos por San Amaro, Sonia Ordóñez, que se pasó al grupo de No Adscrito, señala que “yo respeto la decisión de Rubén y al entiendo. Fueron dos años de buen trabajo en común, productivo, e hizo mucho por San Amaro”. Asegura que la falta de entendimiento con el número uno de Xuntos por San Amaro y teniente alcalde, Carlos Paz, fue lo que llevó a no apoyarlo a la investidura en este relevo, ya que “no se conseguía trabajar en conjunto”. Explica que “le faltan tres votos, solo tenía el suyo y el de otro concejal para poder ser alcalde, y por eso no se hizo el relevo ni el pleno, y eso ya lo sabía desde hace tiempo. No es que le faltara el apoyo de Rubén o el mío”.

Señala que ahora supuestamente quedan 10 días por ley para convocar el pleno de la investidura de un nuevo alcalde. La corporación municipal de San Amaro está integrada por nueve concejales, cuatro del PP, en la oposición, tres del PSOE y uno de Xuntos, y uno del Grupo No Adscrito, por lo que ahora asegura que tendrá que verse “a qué acuerdos se llega porque quedarían 4 (PSOE y Xuntos) y 4 PP, por lo que habría un empate”.

Por su parte el PP ya estudia presentar una moción de censura e inició los contactos para estudiar si es viable.