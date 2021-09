Las “vidas” de Darío en un gallinero

Las manos de Darío Martínez (Cudeiro, 1948), llevan seis décadas reviviendo motores, arreglando bujías y apretando tornillos. Comenzó a trabajar a los 13 años en una empresa de autocares y desde entonces su afición por los coches no ha hecho más que aumentar.

“Estuve siempre vinculado al sector automovilístico. Fui conductor de autobuses y mecánico en la Escuela Superior del Ejército, en Madrid, cuando hice el servicio militar. También estuve en la Citroën en Vigo hasta que me jubilé, a los 60 años, y empecé a dedicarle más horas a la restauración. Aunque los colecciono y acondiciono desde los ochenta, más o menos. El primero fue un escarabajo que aún conservo”, resume sobre el germen de su pasión.

Darío pasa su tiempo –no lleva cuenta de cuánto– en un gallinero abandonado, resucitando vehículos. Consigue poner a punto unos dos al año, de media. Aunque con el confinamiento la tarea se complicó y los motores se apagaron. “La mayoría no los compro hechos. Los vuelvo a montar yo a partir de piezas porque mi poder adquisitivo es limitado. Entonces busco a través de internet o consigo que algunos amigos, que emigraron a Estados Unidos o México, me envíen encargos que les hago. También voy a ferias en Portugal a indagar”, cuenta sobre el proceder que sigue para darle una segunda oportunidad a los vehículos.

Un Austin de 1936, un Peugeot de 1950 y otro de 1956 o incluso un camión Pegaso son algunos de los ejemplares a los que saca brillo. Así hasta llegar a 80 modelos distintos de vehículos que atesora. “No me resulta complicado arreglarlos porque cuando yo era joven los coches no venían enteros de fábrica. Muchos llegaban por piezas de Portugal, con el estraperlo, y se montaban aquí. El motor era de una marca, el eje delantero de otra... Al final es como montar un puzzle”, bromea.

“Ella no los repara, pero también le gusta salir conmigo a dar una vuelta. A veces vamos a tomar el vermú, los domingos, por aquí cerca y así los movemos para que se mantengan mejor”, responde cuando le preguntan cómo lleva su mujer que pase las horas entre hierros, ruedas y carrocerías.

Cada cierto tiempo llegan curiosos de diferentes partes de España para deleitarse en su gallinero. “Me gusta mucho conocer gente. Lo paso bien charlando y explicando lo que hago. Además son personas que entienden todo el trabajo que hay detrás”, señala.

Propiedad de Darío es también un coche de película. Se usó en el rodaje de ‘La Ley de la Frontera’, del director argentino Adolfo Aristarain que se filmó, en parte, en Ourense y en la que actuaron Federico Luppi, Aitana Sánchez-Gijón o Tito Valverde, entre otros.

“Es un Ford T. Lo compré después de que saliera en la película, pero no funcionaba. Tuve que repararlo por completo y se ve que en la grabación lo que hicieron fue tirarlo por una cuesta, para que pareciese que lo conducían de verdad”, confiesa sobre un vehículo que cuida desde hace 20 años.

“Yo en el rodaje no estaba, pero compré la cinta y aún la veo de vez en cuando. El turismo no es sencillo de manejar porque el embrague funciona distinto a los coches actuales, entonces no puede conducirlo cualquiera. Además de que para encenderlo es necesario que tenga una rueda en el aire”, explica sobre el mecanismo del mismo.

Cuando le preguntan, no oculta que le gustaría poder montar un museo con los cuatro ruedas de los que dispone, pero los números no salen y empieza a asumir –con pesar– que todo se va a quedar para su uso y disfrute –y el de los curiosos que lo visitan–.

Una pareja de recién casados de luna de miel por las carreteras del sur. Músicos de orquesta de camino a su actuación en una verbena de verano. Los viajes en familia a la playa bajando las ventanillas en los túneles. Un camionero durmiendo en una estación de servicio. Todas las vidas pasadas entran en un gallinero abandonado.