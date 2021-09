“Amo la televisión por encima de cualquier otra plataforma. Recuerdo que cuando empezaba mi carrera no faltó quien me dijera que si quería convertirme en un actor consolidado tenía que hacer teatro y cine. Que la televisión era un medio menor. Y yo nunca lo entendí. Creo que es un formato que nunca perecerá”, comenzó exponiendo Jose Coronado (Madid, 1957) en su encuentro con la prensa antes de recoger el premio que el Ourense Film Festival le concedió en esta edición.

“Aparte de ganarme la vida dignamente, he podido disfrutar de beneficios que no dan otros formatos como es el cariño de la gente. Eso solo lo consigues cuando entras en su casa cada noche. Los pillas en la intimidad, en pijama, y te conviertes en uno más de la familia”, argumentó el actor que interpretó durante años en ‘Periodistas’ a Luis Sanz, jefe de la sección de local en el periódico Crónica Universal.

De riguroso negro, puntual, acompañado de parte del equipo de Mediaset y tremendamente enganchado a su profesión, Coronado se mostró interesado por conocer las impresiones de los asistentes después de que se emitiera el primer capítulo de la serie ‘Entrevías’, en la que desarrolla el papel protagónico y que se emitirá en 2022 –la fecha exacta está aún por determinar–.

Dentro de la trama argumental –en la que el compostelano Luis Zahera es otro de los ejes fundamentales poniéndose en la piel de un policía con mucha retranca, pero sobre todo con muchas aristas– el actor hace de abuelo socarrón y descreído. “Es un personaje que se ha quedado paralizado en el tiempo. En unas heridas y una cerrazón pasadas. Con un montón de buenos valores que la sociedad actual no percibe”, explicó Arantxa Écija, directora de Programas de Ficción de Mediaset España, en el encuentro con los medios de comunicación.

"El reto de este personaje para mí reside en encarnar un abuelo. Es fácil decirlo pero asimilarlo cuesta"

“El reto de este personaje para mí reside en encarnar un abuelo. Es fácil decirlo pero asimilarlo cuesta. Cuando me llegaron los guiones y vi que tenía nietos pensé que tendría que usar bastón. Hasta que me paré a pensarlo y yo, por mi edad, podría ser abuelo”, bromeó preguntado por los desafíos que ese trabajo le han supuesto.

Cuestionado por si le quedan retos interpretativos o directores y actores con los que le gustaría trabajar, el ganador del Goya por ‘No habrá paz para los malvados’ en 2011 contestó que su experiencia le ha enseñado a no soñar tanto con proyectos a largo plazo y enamorarse de lo que tiene entre manos. “Sí que es cierto que Alejandro Amenábar me encanta. Pero voy a disfrutar con lo que me toque porque lo que me gusta es el oficio. Bailar con el equipo”, añadió.

"En el capítulo 33 es el guionista el que te tiene que venir a preguntar cómo resolverías tú esa situación porque sabes más del personaje que él"

“Las series permiten cogerle cariño a los personajes y mejorarlos, porque cada vez lo conoces más. En el capítulo 33 es el guionista el que te tiene que venir a preguntar cómo resolverías tú esa situación porque sabes más de él. Es distinto a un personaje de cine que está más sujeto a los criterios únicos del director. Los actores tenemos mucho más que decir, aportar y sugerir en una serie que en una película”, destacó sobre las diferencias de trabajar para la pequeña y la gran pantalla.

El proyecto surgió de una forma natural, según explicaron, basándose en una idea inicial de trasladar a la pequeña pantalla la cotidianidad de un bario humilde y la historia de un hombre instalado en el siglo XX, al que se agarra con fuerza. Se trata de una serie en la que se abordan ecosistemas como el amor, la amistad, la ambición o la oscuridad de la marginalidad girando en torno a un exmilitar que regenta una ferretería, solitario y poco dispuesto a mostrar afecto. “He visto recientemente los tres primeros capítulos y seguiría viéndola porque engancha. Quieres saber qué ocurre con los personajes. Es difícil sorprender con contenidos ahora, pero la sencillez y la verdad de lo que pasa en nuestro día a día, llevada a la ficción, puede resultar muy interesante”, dijo el actor.

En esta ocasión, Jose Coronado repite con el director Aitor Gabilondo o el actor Luis Zahera –con los que ya había trabajado recientemente en ‘Vivir sin permiso’–. Sin embargo, los nuevos roles les ofrecen la oportunidad de mostrar registros interpretativos aún desconocidos para el público. “Esta profesión nos permite vivir otras vidas y en la medida que bucees, para construir esos personajes, te enriqueces personalmente. También ocurre que si te estancas mucho tiempo en lo mismo sientes la necesidad de cambiar. Todo son procesos”, finalizó.