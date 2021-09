“Es la primera vez en 12 años que vendo un número entero con premio”

Hace casi 12 años que Susana Losada Saldivia vende el cupón de la ONCE en Ourense, pero hasta este martes nunca había repartido tanta suerte. 70.000 euros en dos boletos premiados con el número completo, un hito en su trayectoria que ni ella misma se cree.

“Cuando me enteré me puse muy contenta, es la primera vez que vendo un número entero y ojalá este sea el comienzo de una etapa de dar premios y vengan muchos más”, comentaba ayer desde su puesto en la entrada del supermercado Froiz de A Valenzá. El número premiado es el 21.489 y cada uno de los agraciados se lleva 35.000 euros.

Pendiente de los afortunados

El sorteo se celebró el martes por la noche y durante toda la jornada de ayer Susana estuvo muy pendiente, esperando la llegada de alguno de los afortunados, pero no se presentó ninguno. “Yo creo que todavía no lo saben. Me imagino quiénes pueden ser y si acierto estoy segura de que no se lo van a creer”.

Aunque tiene sus clientes fijos, tanto en este puesto como en el de la calle Bajada al Mercado, junto a la Plaza de Abastos de la capital en el que está por las mañanas, Susana comenta que los compradores no siempre comprueban el premio en el mismo punto en el que lo adquirieron. “A veces lo cambian en otro punto porque les coincide mejor, y no pasa nada, igual que yo también compruebo boletos que no vendí”. Pero esta vez, le gustaría que las dos personas agraciadas pasasen por su punto de venta: “Me encantaría darles yo misma la sorpresa, decirles que tienen el número entero”, señala.

Tiene esta ilusión porque, comenta, son muchos los que compran el cupón dando por hecho que no les va a tocar. “La gente lo coge pero dice ‘total, no va a tocar...’, otros ya me piden que les dé ‘el que no tiene premio’, por eso tanta alegría, porque esta vez les voy a decir que sí tiene premio”, señalaba ayer.

En sus casi 12 años ha vendido muchos reintegros y últimas cifras, e incluso ha tenido al día siguiente el número premiado la jornada anterior. “Se lo comento a los clientes y lo quieren igual”, relata. El número premiado este martes no es precisamente de los favoritos. La terminación en 9 no suele ser muy atractiva, “salvo que sea el 69, entonces sí”, aclara.