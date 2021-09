Diez años sindicados al cómic

“Empezamos en plena crisis económica y no faltó quien nos dijera que igual estábamos un poco chalados"

“Empezamos en plena crisis económica y no faltó quien nos dijera que igual estábamos un poco chalados. Pero veníamos un poco quemado de trabajar para otros y yo siempre estuve muy metido en el mundo de los cómics. Yo me encargo más de contactos sociales y Ricardo hace números. La verdad es que si no fuera por él yo solo no sé cómo lo llevaría porque soy un poco caótico”, cuenta sobre el reparto de tareas que hay detrás del mostrador.

Al principio tenían a la venta juegos y camisetas, pero con el paso del tiempo decidieron centrarse más en el género impreso –aunque algunos muñecos de colección aún resisten en las estanterías del local que regentan en el número 15 de la calle Doctor Marañón. “Preferimos dedicarnos al cómic porque es de lo que más entendemos”.

"Nuestras filias y fobias no se reflejan en lo que vendemos”

“Yo leo cómics desde soy pequeño, me metieron el gusanillo mis hermanos. Es cierto que aprendí con los de súper héroes y les tengo mucho cariño, pero nuestras filias y fobias no se reflejan en lo que vendemos”, bromea sacando un hueco entre cliente y cliente.

Resistir a internet

Recuerda también que antes resultaba más complicado encontrar según qué géneros en las librerías habituales, pero que cada vez son más las que tienen cómics y novelas gráficas entre sus productos. “Yo creo que aquí estamos más especializados porque solo nos dedicamos a esto en concreto y muchos de nuestros clientes ya son fijos. Vienen a por cosas concretas”, explica Simón.

"No vendemos por internet. Somos bastante analógicos en ese sentido"

En estos diez años han resistido a dos crisis económicas, una pandemia y la invasión de la venta por internet estoicamente. “Tenemos redes sociales, pero casi nunca las usamos. Preferimos que la gente venga a la tienda y compre. Hablar con ellos y establecer contacto, que puedan preguntar lo que quieran o necesiten y ver los ejemplares. Incluso si hay algo que no tenemos, lo podemos encargar. Pero creemos que la inmediatez de la venta por internet resta romanticismo al acto de comprar algo. Aparte de que, si no te gusta, es un poco complicado cambiarlo. Aquí te llevas algo que ya sabes si te convence o no. Tampoco le vemos mucho sentido cuando ya hay esa opción en otras tiendas. Nosotros somos bastante analógicos en ese sentido”, afirma Simón.

En el fondo de la tienda –donde antes del coronavirus organizaban actividades como presentaciones y firmas de ejemplares– los clientes más fieles tienen ahora cajas con compartimentos para ir depositando todo aquello que les interesa y al final de mes llevárselo a casa.

“Tenemos un rincón también para aquellos que quieren autopublicarse sus propias cosas y aquí se las vendemos. En su gran mayoría son autores gallegos y buscamos siempre a ourensanos que necesiten impulso”, cuenta.

Para celebrar

Para celebrar los diez años todavía no hay nada cerrado, pero lo que está asegurado es un sorteo de ejemplares firmados por sus autores. “No sabemos aún si será por sorteo con número o en el mismo instante en el que los clientes vengan a comprar, pero ya estamos contactando con algunos dibujantes que ya vinieron a hacer firmas y presentaciones. La verdad es que nos gustaría poder organizar más actividades, pero tenemos que esperar a ver cómo va la pandemia”, finaliza Simón.