Registro de propiedades ruinosas y revisión catastral, en Toén

Toén lleva hoy a pleno la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de creación del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas, y una revisión catastral según la cual habrá propiedades que antes no tributaban y a partir de 2022 sí. Se quiere aprobar el incrementar el mínimo de exención, de 3 a 10 euros, para que no paguen las propiedades que no superen los 2.000 de valor catastral.