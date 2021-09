Sin acuerdo en el PSOE ourensano para consensuar la lista que irá al congreso federal

El acercamiento entre las dos candidaturas presentadas por los socialistas ourensanos para enviar delegados al Congreso Federal del PSOE no se ha producido, al menos al cierre de esta edición, y el plazo para formalizarlas finaliza hoy, a las 12.00 horas. Todo parece indicar que no habrá consenso y que será la militancia la que finalmente decida con su voto.

El alcalde de O Carballiño, Francisco Fumega, encabeza la candidatura respaldada por la dirección provincial del partido, y la exparlamentaria Noela Blanco la segunda propuesta. Si bien esta última se ha mostrado dispuesta a llegar a un acuerdo de integración, el acercamiento parece poco probable. De hecho, ayer mismo la exdiputada mostraba su malestar por el hecho de que desde la dirección provincial se hable de la lista de Fumega como la “lista do partido”. Esto, señala, pone de manifiesto “o verdadeiro problema que existe nesta provincia, donde uns cren que o partido son eles, e os que non pensamos coma eles, estamos ao marxe do partido”.