La integración de las listas de delegados socialistas al Congreso Federal del PSOE en Ourense se está dilatando demasiado. Ourense es la única provincia de Galicia donde los socialistas todavía no llegaron a una lista de integración para demostrar la unidad del partido en la provincia, algo que parece que tensiona a unos y otros. Ayer, el secretario de organización, Juan Carlos Francisco, dijo en una rueda de prensa que “Noela hizo su propuesta, su postura como candidata y el que lidera la lista (de la dirección del partido) Fumega se puso en contacto con la compañera Noela,, para reiterarle una postura de concenso. Noela tiene cabida en la lista y es algo que se lo volvemos a decir, pero es ella la que tiene que decir si quiera ir o no. Si ella entiende que hay que entrar en otro tipo de negociaciones que a mi se me escapan, tendrá que manifestarlo”. La pretensión de la dirección del partido es que haya una integración efectiva, aunque en realidad existan disensiones.

Fumega se puso en contacto con Noela Blanco para cerrar una lista unida, pero lo cierto es que el regidor carballiñés todavía no se ha puesto en contacto con ella para reunirse y hablar. La primera llamada fue la semana pasada y desde la dirección del partido interpretaron que Noela Blanco ya estaba integrada, dando por cerrada una unidad que no fue así, ya que la candidata socialista al congreso federal tuvo que salir públicamente a desmentir que se hubiera llegado a un acuerdo.

Ayer, ante las declaraciones de un representante de la dirección del partido tuvo que emitir otro comunicado. Noela señala que “los hechos son que yo quedé con él en que me llamaría. El compañero Paco Fumega me llamó la semana pasada y me emplazó para el viernes siete días después y todavía ahora sigo a la espera de esa llamada para vernos. Esos son los hechos, como bien dice él, todo lo demás es ruido”.

Juan Carlos Francisco señaló que esta situación “tensiona inoportunamente el seno del partido” y Noela Blanco responde alegando que “no creo que un proceso perfectamente regulado y normalizado tenga que suponer ningún tipo de tensiones, más bien todo lo contrario, normalidad democrática. En todo caso creo que, en lo que a decisiones orgánicas se refiere, en estos dos años la ejecutiva provincial tomó decisiones que después de tanto tiempo todavía sigue sin resolverse, que no las consideré ni las consideró ‘oportunas’ y que bajo mi punto de vista tensionaron, tensionarán y tensionan todavía más la organización socialista”.

Blanco todavía espera la llamada de Fumega para reunirse y desde la dirección provincial del partido señalan que es la candidata quien debe dar el paso para la integración de las listas. Con los avales presentados, tienen de plazo hasta el próximo viernes cuando se cierren las candidaturas para llegar a un consenso entre ambas listas. A día de hoy el “yo por ti, tu por mí” está servido y quedan cuatro días para que se produzca ese acercamiento entre ambos.

Blanco finaliza diciendo que “acusar de personal a quien quiere dar la oportunidad de participar y votar a todos y todas las militantes, resulta cuando menos paradójico. Creo que personalista es más bien todo lo contrario”, en alusión a unas palabras de Juan Carlos Francisco al señalar que la candidatura de Blanco es una cuestión “personalista”.