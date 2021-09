El PSdeG-PSOE de Ourense emplaza al bigoberno de PP y DO a solicitar fondos vinculados al ‘Mecanismo de Recuperación y Resiliencia’, en el marco del programa Next Generation de la Unión Europea, con el fin de impulsar el desarrollo del proyecto de construcción del bulevar termal de la ciudad. La iniciativa socialista llega después de que este martes el ejecutivo de Pedro Sánchez diera luz verde a la licitación de la variante norte, una pieza clave sin a cuál no sería posible acometer esta infraestructura estratégica para el futuro de Ourense y de sus activos termales. “El Gobierno central viene de impulsar definitivamente la variante norte de Ourense, tras el desprecio al que esta obra de vital importancia para la tercera ciudad de Galicia fue sometida por los ejecutivos del PP” , al tiempo que destacan que, tras su ejecución, será posible liberar el trazado de la N-120 desde el acceso norte a la A-52, con el objetivo de convertir esta vía en “el ansiado bulevar diseñado por el último gobierno socialista de la capital”. Los socialistas ourensanos defienden que el bulevar termal permitiría transformar la actual vía rápida que transcurre paralela al río Miño entre Eirasvedras y la antigua estación de autobuses en “un gran paseo peatonal ajardinado con espacio para el tránsito de bicicletas; nuevos parques y zonas de ocio; estacionamientos para dar servicio a las termas y un espacio con acceso limitado para turismos”. Los socialistas lanzan un alegato contra el gobierno municipal diciendo que “hagan los deberes para garantizar la capacidad de financiación”.