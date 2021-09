La feliz vuelta al cole de los mayores

En un lugar en el que personas mayores y niños pasan su día a día, la vuelta al cole es mucho más especial y supone una alegría para los de edad avanzada que ven cómo –después de un verano sin sus amigos más pequeños– la alegría vuelve a la huerta en el sentido más literal. Y es que el centro intergeneracional de A Farixa no dejó de funcionar durante julio y agosto para atender las necesidades de sus usuarios adultos, pero los de 0 a 3 años sí se fueron de vacaciones.

Con la vuelta al colegio, unos ayudan a los otros a hacer más llevadera su adaptación y los otros despiertan las mentes de los unos. Aquí la edad se entiende como una excusa para aprender y despertar los sentidos, se tenga la que se tenga.

"Nunca dejó de haber interacción entre los niños y los mayores. Cuando salíamos al patio, con separación, surgía todo de forma espontánea”

“El año pasado estuvimos muchos meses cerrados y al volver, aún con todo el miedo que despertó la pandemia en las costumbres y formas de trabajar que teníamos, nunca dejó de haber interacción entre los niños y los mayores. Cuando salíamos al patio, con separación, surgía todo de forma espontánea”, recuerda la supervisora del centro de día, Adriana Pérez.

Cómo aprender a colgar la ropa para que se seque, cuidar y alimentar a los pollitos o regar y controlar el huerto, gimnasia y baile, leer cuentos o aprender música de otras épocas fueron algunas de las actividades que desarrollaron en este punto de encuentro para grandes y pequeños. “Los mayores ponían los géneros que conocían a los niños y los niños traían de casa los que ellos escuchan. Así se enriquecen mútuamente”, cuenta.

Las amplias cristaleras de las que dispone el centro sirvieron también para establecer un contacto visual sin llegar a tocarse ni juntarse en el mismo espacio mientras no había vacuna para los más vulnerables. “Pintaron un mural grande por grupos, unos por fuera y otros por dentro”, expone Adriana.

Pero una de las actividades que mejor funcionó, según la profesional, fue la de dar de comer a los pequeños. “No nos lo esperábamos y los que tienen un deterioro cognitivo más avanzado entretenían y vigilaban a los que no estaban comiendo o estaban comiendo mal. También eran capaces de mantener la concentración más tiempo”, destaca.

Para este curso la dinámica será similar, tanto en medidas sanitarias como en actividades para que los usuarios interactúen. “Estos días, que son los primeros para los niños, están sirviendo también para que ellos se conozcan. Hay algunos mayores que salen a pasear y pueden estar un buen rato mirando para los pequeños. También los ayuda a moverse y no estar tanto tiempo sentados y se sienten útiles porque controlan que no les pase nada”, añade sobre otro de los beneficios de juntar a personas de tan diferentes edades.

Los lazos de unión que se establecen son duraderos, aún con mascarillas. Los mayores reconocen y buscan a los niños del curso pasado y viceversa, aunque algunos ya han cambiado de colegio y hay quien los echa de menos. “Había otros que ya no vienen y algunos son nuevos”, avisa la encargada de coordinar las actividades con la directora de la escuela infantil Galiña Azul, Belén Pérez.

Los grupos burbuja para evitar contagios sirvieron, a su vez, para que la interacción fuese más fuerte entre mayores y pequeños. “Se conocen por el nombre y preguntan unos por otros si algún día faltan”, afirma Adriana.

Además, los estudios científicos señalan que los menores no asumen igual los contenidos aprendidos si los explica un profesor, si se los enseñan compañeros de su misma edad o personas mayores con las que tienen una relación de cariño.

“Todos los ámbitos deberían tener un marcado carácter intergeneracional. Nos ayuda a convivir y a entendernos mejor”, finaliza la profesional sobre una de las patas que más cojea de la sociedad actual.

“Cuando los ven al otro lado se distraen y les baja la ansiedad"

Por su parte, desde la escuela infantil pública de la Xunta trabajan con ahínco para que esta primera semana de adaptación sirva a los de menor edad a sentirse cómodos en el espacio que compartirán los próximos meses. “Cuando los ven al otro lado se distraen y les baja la ansiedad. Se relajan y algunos incluso dejan de llorar”, explica Belén confiada en que se viene otro curso único en emociones.

“Yo riego los huertos para que vean cómo crecen los tomates”

Al otro lado de la valla canta y hace de bálsamo a los lloros Luz González, de 85 años. Se muestra encantada con los niños y reconoce que le alegran el día. “Yo no he sido abuela y me encantan. Disfruto mucho con ellos”, confiesa. “Lo que pasa es que se marcharon los de 3 años y ahora vinieron pequeñitos nuevos, pero pronto los conoceremos bien”, afirma.

Ella –que aclara que consiguió dejar el bastón a un lado y volver a caminar sin necesitar apoyo– se encarga de regar los huertos que tienen en el centro. “El nuestro y el de los niños, para que vean cómo crecen los tomates. A mí me gusta mucho la tierra porque en mi casa se labraba”, cuenta con orgullo.

Enseñarles a distinguir los cubiertos, a colgar la ropa y a bailar son algunas de las cosas que más le gustaron a Luz del año pasado. Y cuando le preguntan si tiene ganas de retomar las actividades responde un: “¡Hombre, claro! Y de cantarles el viva la gaita, viva el gaiteiro. Que a mi me gusta la gaita que tenga el fuelle de terciopelo”, se marcha entonando y bailando.