Dos motoristas resultaron heridos ayer tras sufrir sendas caídas enMuíños y Viana do Bolo. El primer siniestro tuvo lugar a las 16,15 horas, en la carretera que une las localidades de Bande y Muíños, a la altura de Barxés. Un particular alertó al 112 de la caída del motorista. Cuando llegaron los servicios de emergencia comprobaron que estaba consciente y fue trasladado en ambulancia al centro sanitario. El segundo siniestro se produjo a las 17.00 horas en Viana do Bolo, en la carretera OU-533. El aviso alertaba de un motoristo herido tras sufrir una caída, por lo que fueron movilizados los servicios sanitarios y de emergencias.