Más de la mitad de los 15 títulos de máster del campus completan matrícula este curso

Nueve de los 15 programas de máster que oferta actualmente el campus de Ourense cubrirán todas su plazas este curso. Todavía no se ha cerrado la segunda fase de matrícula pero los cuatro títulos de Profesorado en Secundaria ya se completaron en la convocatoria de julio y en otros cinco el número de preinscritos supera con holgura la cifra de vacantes.

De las 342 matrículas ofertadas en estos cursos de especialización universitaria, 211 ya están formalizadas tras generar una demanda inicial de 660 plazas, casi el doble de las ofertadas, aunque, aclaran desde las áreas de gestión del campus, este dato no es “fiable” ya que muchos alumnos se preinscriben en varios títulos y se producen numerosas renuncias.

Con todo, son 124 los alumnos mostraron su interés en el segundo período de preinscripción que finalizó el pasado 31 de agosto. La próxima semana se publicará el listado provisional de admitidos y tras un período de reclamaciones, el definitivo. Del 17 al 20 de septiembre se abrirá el plazo para confirmar la inscripción.

Las cuatro especialidades del máster de Profesorado en ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas que oferta la Facultad de Educación e Traballo Social ya cerraron su matrícula en julio generando una larga lista de espera. Son títulos con una gran demanda porque son requisito obligatorio para el acceso a una plaza docente por oposición. En conjunto ofertan 72 plazas repartidas entre las especialidades de Ciencias Experimentales, Matemáticas y Tecnología; Geografía e Historia; Humanidades, y Orientación.

Dos de los programas de máster de mayor éxito del campus se imparten también en este centro. Dificultades de Aprendizaje y Procesos Cognitivos oferta 25 plazas y ya cubrió 16 en el primer plazo. En esta segunda convocatoria se han preinscrito 14 estudiantes, por lo quedaría cubierto. El caso de Intervención Multidisciplinar en la Diversidad en Contextos Educativos no ofrece dudas porque en la primera fase se formalizaron 31 matrículas de las 32 posibles y hay 31 estudiantes preinscritos.

Gestión Empresarial del Deporte es una apuesta segura. Este título de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo llena todos los años y este curso no es diferente. Su coordinador, Patricio Sánchez, explica que en el primer plazo se inscribieron 23 de 25. “Nos quedan dos plazas libres que cubriremos con la preinscripción”, señala. Son cinco los estudiantes que han mostrado interés en este segundo plazo.

Valoración, Gestión y Protección del Patrimonio Cultural, coordinado por la Facultad de Historia, también completará su matrícula porque ya formalizó en julio 18 de las 20 ofertadas, y ahora hay 17 alumnos en espera. La decana de este centro, Susana Reboreda, destaca que parte del éxito de este programa es su carácter semipresencial, lo que favorece la matrícula de alumnado extranjero que lo puede cursar “a distancia”, así como el amplio perfil al que va dirigido más allá de los egresados Geografía e Historia, “desde estudiantes de carreras técnicas a restauración”, señala.

Este mismo centro oferta 7 plazas en el máster interuniversitario de Arqueología y Ciencias de la Antigüedad, que coordina la Universidad de Santiago. Por el momento no hay matriculados en Ourense pero Reboreda avanza que hay 4 preinscritos. Este título tiene una mayor vinculación con Historia e Historia del Arte, destaca la decana, pero también funciona como complemento al máster de Profesorado en ESO que muchos de sus alumnos han cursado con anterioridad. “Es un recorrido en la especialización que se observa en nuestro alumnado”, detalla.

Operaciones e Ingeniería de Sistemas Aéreos no Tripulados también tiene expectativas de completar su matrícula. Este máster, ofertado por la Escuela de Aeronáutica y coordinado por Higinio González, es interuniversitario y oferta 12 plazas en Ourense. Cuatro ya están cubiertas y hay 12 preinscritos. Además, apunta el docente, el campus de Lugo ya ha completado también sus 12 matrículas.

La Facultad de Ciencias oferta dos másteres: Nutrición y Ciencia y Tecnología Agroalimentaria y Ambiental. El primero ya cubrió 15 de las 24 plazas y tiene 6 preinscritos y el segundo 9 de 30, con 11 estudiantes en espera.

En la Facultad de Derecho, Abogacía arrancará con 6 alumnos y 8 preinscritos para una oferta de 30 plazas; y en Empresariales y Turismo, el programa de Dirección y Planificación del Turismo Interior y de Salud, que oferta el mayor volumen de plazas (40) cuenta con 15 matriculados y 10 pendientes.

Finalmente, en la Escuela de Informática, el máster en Ingeniería Informática ha cubierto 3 matrículas de 25 y tiene 14 preinscritos. El coordinador, Francisco Rodríguez, avanza que el centro todavía abrirá un nuevo plazo a final de mes dirigido al alumnado que presenta en septiembre el Trabajo de Fin de Grado.

Las clases arrancan hoy con una ocupación por encima del 100% en las titulaciones de grado

El curso universitario 2021-2022 arranca hoy de manera oficial en las tres universidades gallegas. La mayoría de los centros celebrarán a lo largo de la mañana los actos de bienvenida al alumnado de nuevo ingreso a cargo de los equipos directivos y la jornada se centrará en presentaciones, visitas a las instalaciones y reencuentros tras el período vacacional. En el campus de Ourense, las aulas de primer curso en títulos de grado estarán prácticamente llenas, ya que se ha logrado una ocupación por encima del 100%. Esto se debe a que algunas titulaciones superaron el límite de plazas ofertadas, frente a otras que no lograron llenar sus aulas. No obstante, los datos no son definitivos, ya que la Universidad de Vigo ha abierto una convocatoria de admisión para plazas vacantes que se extiende del 1 al 30 de septiembre. En el caso de Ourense, hay disponibilidad en tres grados que no llegaron a completar su matrícula. Ciencias Ambientales tiene 7 vacantes, Ingeniería Agraria 34 y Turismo 28.

Actividad presencial

La actividad en este nuevo curso, marcado todavía por la pandemia, será presencial en todos los centros, excepto en la Facultad de Educación e Traballo Social,que mantiene la docencia en remoto para los grupos grandes de las materias obligatorias. Para el resto, la actividad será presencial. Los alumnos de primer curso de los grados de Educación Infantil, Primaria, Trabajo Social y Educación Socil asistirán hoy a sesiones de apertura que se desarrollarán en diferentes horarios, de manera que las clases comenzarán mañana martes.

La Facultad de Ciencias seguirá el mismo esquema, con un acto de bienvenida a las 10.00 horas en el Marie Curie. En Derecho, la recepción comenzará a las 9.30 horas, y durante toda la mañana se presentará materias y servicios del campus. En Ciencias Empresariales y Turismo la sesión arranca a las 10.00 horas e incluye la presentación de programas como la colaboración con el Colegio de Economistas o el plan de docencia en inglés y la iniciativa conjunta con la Hochschule Bremerhaven, de Alemania. La Facultad de Historia y las escuelas de Ingeniería Informática e Ingeniería Aeronáutica ya recibieron a los estudiantes de primer curso el pasado viernes por lo que, en estos centros las clases empezarán con normalidad hoy a partir de las 9.00 horas.