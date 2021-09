El PP ourensano busca un nuevo líder

Dentro del PP ourensano todavía lo están digiriendo. “Fue un día lleno de emociones”, dicen desde la formación el día después de que Jesús Vázquez formalizara su renuncia como edil del Concello de Ourense y del Senado. Una marcha que deja un vacío, no solo político sino también personal, en el equipo que lo acompañó durante su etapa como alcalde y en el seno de una formación que ha colgado el cartel de “se busca líder”.

La política, como la vida, sigue y Vázquez lo hará ligado a la universidad, mientras que el PP de la ciudad de Ourense busca un reemplazo y un líder o una lideresa que sustituya al ex regidor. Manuel Baltar señaló, en una entrevista en FARO, que todavía no hay nombres encima de la mesa, pero que él “tiene ideas”. Puede ser cualquier nombre conocido, pero también otros más desconocidos los que salten, al final del camino, al sillón de la presidencia de la formación en la capital o a los carteles para ser la cara visible y el cabeza de lista para las municipales de 2023, donde hay mucho en juego, o al menos eso dicen las encuestas hasta la fecha.

En la quiniela figuraban tres para dirigir a la formación en la ciudad, pero con la marcha de Vázquez, Jorge Pumar y Gabriel Alén son los que más oportunidades tienen de ser ese nuevo líder que los populares buscan. Son dos perfiles diferentes, pero con un nexo en común que gusta a los populares y es la experiencia en la gestión.

Gabriel Alén saltó del municipalismo de Cenlle a la delegación territorial de la Xunta para acercar las preocupaciones del rural ourensano al Parlamento.

Jorge Pumar tiene una trayectoria con competencias delegadas en el Concello de Ourense durante los últimos años, en dos mandatos diferentes. Ambos son del gusto del próximo presidente provincial que volverá a ser Manuel Baltar, ya que es el único que se presenta para liderar al PP en la provincia de Ourense.

Ellos dos lideran la carrera, pero ¿por qué no una mujer entre los candidatos? La que más visibilidad ha tenido en los últimos meses ha sido Flora Moure. La portavoz municipal fue una de las personas que más dieron la cara cuando estaba en juego la negociación de la moción de censura y es la que más notoriedad ha adquirido. Una política de partido con experiencia también en la gestión, pero que la situación del termalismo en la ciudad le pasa factura. Así está la carrera por hacerse con la dirección de un partido que el próximo 26 de septiembre tendrá un congreso provincial donde Baltar seguirá siendo presidente por cuarta vez. Al ritmo de Feijóo, cada cuatro y presidencia porque me toca. Sin rival y con una tarea por delante en un congreso que será clave. Baltar señalaba a FARO que podía dar 20 nombres más que estos tres, pero lo cierto es que candidatos con liderazgo no le sobran.

Ahora, con Vázquez fuera, veremos como se rearme el PP, para unas municipales donde no solo está el Concello en juego, sino también la Diputación.

Feijóo y Baltar agradecen a Vázquez su labor y trabajo

La salida de Jesús Vázquez de la vida pública no deja indiferente a nadie dentro del Partido Popular, ni a nivel autonómico ni desde el Senado, donde compañeros de Cámara le desearon ánimo y suerte. Tampoco quiso dejar escapar la oportunidad el presidente del PP de Galicia y de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que señaló que “mi agradecimiento por tu lealtad y trabajo como conselleiro, diputado, parlamentario, alcalde, concelleiro y senador. Perdemos un gran político, pero recuperamos un profesor universitario comprometido con la Educación Pública gallega”.

O meu agradecemento, @jesus_ourense, pola túa lealdade e traballo como conselleiro, deputado, parlamentario, alcalde, concelleiro e senador.



Perdemos un gran político, pero recuperamos un profesor universitario comprometido coa Educación Pública galega.



Grazas, de corazón pic.twitter.com/pq3qheR8I2 — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) 3 de septiembre de 2021

Miembros del gobierno gallego y populares con responsabilidades dentro del PPdeG como Éthel Vázquez o Román Rodríguez, conselleiros de Infraestructuras y Educación y Cultura, respectivamente, también se despidieron de él. Román Rodríguez dijo que “compartí muchas horas de trabajo con un objetivo común. Hoy es mi amigo, lo más importante que se puede decir de una persona. Seguirás suscitando admiración”. El presidente del PP ourensano, Manuel Baltar, fue más escueto y publicó una foto en sus redes sociales, diciéndole al ex regidor que “gracias por tu trabajo a favor de Ourense y del PP de Ourense”.