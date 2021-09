Adiós a 68 años repartiendo prensa: “Estábamos expuestos al secuestro de periódicos”

José Antonio García habla, y mucho. Es normal cuando tienes tantas cosas que contar. A punto de cumplir 75 años se jubilará y dejará de regentar el quiosco que tiene en la Alameda. Más sincero, no puede ser: “Me jubilo porque el próximo año cumpliré 75 años y llevo muchos días con la prensa, tantos que ni se me ocurre contarlos. En 2022, hago 68 años que empecé con mi madre en el mundo de la prensa y la verdad no estoy cansado”.

Y bromea diciendo que “tengo la suerte que soy una persona que habla mucho y tengo trato con el 90% de los clientes. Ellos me toman el pelo y yo se lo tomo también, pero de una forma elegante. Soy una persona respetuosa y respetable”.

“En abril de 1972 me puse con mi mesa en la Alameda"

Empezó en 1954 a repartir el Correo Gallego con su madre y pronto llegaron periódicos de Madrid, el Faro de Vigo y otras cabeceras autonómicas. “En aquel tiempo era una peseta el periódico, fíjate como ha cambiado el tiempo”. Después, abrieron un quiosco en la Avenida de Buenos Aires, otro en Sáez Díez y durante una temporada se marchó al País Vasco a trabajar hasta que se asentó de nuevo en la capital en 1972.

Tiene las fechas marcadas en la mente y no le hace falta apuntar las cosas. Dice que es un defecto, pero parece una virtud. “En abril de 1972 me puse con mi mesa en la Alameda y empecé a repartir el periódico a la gente que pasaba, después ‘Lucho’, el de “La Viuda”, me dio el quiosco de la playa de Oira para vender, en aquellos tiempos esto era un negocio inmenso. Atendíamos por la mañana aquí (en la Alameda) y nos íbamos por las tardes a Oira en los meses de junio, julio, agosto y mediados de septiembre. Trabajábamos desde la 1 de la mañana hasta los 8 de la tarde y descansábamos las horas que podíamos”.

En los años 90 se abrió la estación de autobuses y también trabajó allí, pero lo dejó por tener un volumen alto de trabajo en tantos sitios. En el 98 se pusieron al lado de Correos (en frente al emplazamiento en el que está ahora) y ya había empezado a negociar el actual quiosco en la acera en frente a Correos, donde llegó en 2005.

Anécdotas e historia

Su historia es la de España y la de noticias trascendentales para nuestro país como la muerte de Franco, la transición, la elaboración de la Constitución y el primer gobierno democrático. Sobre el fallecimiento del caudillo dice que “recuerdo una primera edición de La Región que fue secuestrada, porque ponía ‘Franco ha muerto’ y debajo una publicidad que no gustaba y fue secuestrada”.

Esta práctica era habitual. La censura y la represión estaban a la orden del día. “A nosotros nos llegaban periódicos y revistas y estábamos siempre expuestos al secuestro. Esto significaba para nosotros que te retiraran el periódico y te daban un papelito para llevar a la distribuidora y lo ponía como devolución. Además teníamos que ir al juzgado a declarar. Todo era legal, ellos venían con la orden, tu entregabas los periódicos y después tenías que declarar. Son muchas historias”.

“La noticia que más me impactó fue la manifestación para pedir la Universidad"

En su memoria, resalta una noticia ourensana por encima del resto. “La noticia que más me impactó o la que más efecto me hizo fue la manifestación que se hizo por las calles de Ourense para pedir la Universidad. Nunca, jamás en mi vida vi una manifestación como esa, nunca. No la he visto jamás. Yo era miembro de la organización del acto, teníamos el Pabellón de Deportes hasta casi la entrada de Reza y en la salida de la manifestación llenamos todo Progreso, la calle de la Cruz Roja y la calle del Paseo hasta el Gobierno Civil. Fue una noticia que no solo trascendió a nivel nacional, si no internacional”.

Cree que todos los quiosqueros leen prensa y en su lectura diaria hay algunos que ni los toca: “Hay periódicos, que por ideología, que no los leo ni de coña”. Admite que su ‘pastilla para irse a dormir’ es una lectura nocturna y que tras tantos años a través de su mesa y la ventana de su quiosco es “hora de dar zapatilla”.

Pasó de vender 1.000 periódicos a poco más de un centenar en el día a día. El volumen de las revistas también bajó, de casi 200 o 300 a tan solo una docena. La era digital y las nuevas formas de informarse y consumir noticias debilita a un sector donde existe un porcentaje de clientes que todavía son fieles al papel. José Antonio arguye que “yo no sé si desaparecerá el papel, pero bajar la venta bajó, se vende mucho menos”.

Una joven llega a por la Vogue, porque trae una bolsa de playa que viene con la revista. José dice que ya no tiene. Esa es la nueva forma de vender revistas y periódicos en una era donde toco está en un clic. José Antonio rehuye del móvil, prefiere la radio y la lectura y a partir del año que viene su vida se resumirá en dar zapatilla y la ‘pastilla de la noche’, aunque él dice que no extrañará nada sí que tiene ‘morriña’ de “congresos” y charlas con intelectuales y personalidades que marcaron historia en la que fuera la Atenas de Galicia.