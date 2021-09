“Hasta el último día no tiraremos la toalla por el máster de Aeronáutica”

El nuevo curso universitario arranca el lunes en el campus de Ourense con un grado de ocupación en primero superior al 100% y varios retos por conseguir. El primero, lograr ‘in extremis’ un acuerdo con la Escuela de Caminos de A Coruña que permita aprobar el plan de estudios del máster interuniversitario en Ingeniería Aeronáutica y elevarlo a la oferta del próximo curso. También se han aplazado las memorias del grado y máster en Inteligencia Artificial y está en trámite Relaciones Internacionales. Este calendario, al que se sumarán nuevas titulaciones, trae consigo la necesidad de nuevos edificios y en marcha está ya el anteproyecto para la futura sede de la Escuela de Aeronáutica. El rector, Manuel Reigosa, asegura que hay “un gran trabajo” por delante del que saldrá un campus “muy fortalecido”.

–¿Cómo arranca el curso en el segundo año de pandemia?

–Mantenemos las mismas medidas de seguridad que el curso pasado, con un incremento en los aforos, porque así es la recomendación que nos llega del Ministerio y de la Xunta. Esto nos permite llegar a la máxima presencialidad posible, que es el afán que tenemos. También ayuda bastante la vacunación. Entendemos que prácticamente el 100% del alumnado, profesorado y PAS, estará vacunado y esto ayudará a que la universidad será todavía más segura este curso. La planificación que hemos realizado contempla varios escenarios, por lo que estamos abiertos a que en algún momento a lo largo del curso se puedan relajar las medidas. Esto conlleva un sobreesfuerzo de todos los colectivos implicados, pero vale la pena seguir apostando por la seguridad.

"La planificación que hemos realizado contempla varios escenarios, por lo que estamos abiertos a que en algún momento se puedan relajar las medidas"

–¿Son satisfactorios los datos de matriculación? Gran parte de las titulaciones cerraron matrícula en los primeros plazos pero grados como ADE, Turismo, Ciencias Ambientales e Ingeniería Agraria se quedaron atrás.

–El año pasado fue absolutamente excepcional porque, por la pandemia, mucha gente que normalmente iría a estudiar fuera se quedó aquí y tuvimos unas cifras excepcionales. Pero este año también son muy buenas, tenemos más de un 100% de matrícula en primero porque, si bien es cierto que en algunas titulaciones no se llegó al límite marcado, en otras hay alumnos por encima de ese límite. Esto quiere decir que Ourense sigue siendo un campus muy atractivo. Tenemos todavía trabajo que hacer con las titulaciones que no completaron la matrícula y seguiremos en eso, pero estamos muy satisfechos del éxito tanto en grados como en másteres en este campus.

–Este mes es decisivo para la tramitación del grado y máster en Inteligencia Artificial, y sobre todo para el máster interuniversitario en Ingeniería Aeronáutica que lleva un retraso de dos años. El Consello de Goberno aplazó en julio la aprobación de la memoria a septiembre esperando alcanzar un acuerdo con la Escuela de Caminos de A Coruña. ¿Cómo va el proceso?

–No hubo mucho trabajo, la verdad, durante este mes, pero sí aprovecharemos hasta el último día para sacar adelante todo lo que sea posible, contando con el apoyo de la consellería. Yo suelo decir que soy moderadamente optimista porque no está todo en nuestras manos, ni siquiera en las de la UVigo, sobre todo en lo que se refiere al máster de Aeronáutica. A finales de julio sí que se produjeron avances considerables en las titulaciones que se van a implantar y ahora tenemos mucho trabajo con los nuevos másteres y con el nuevo mapa de titulaciones, con el que trabajaremos para atraer algún nuevo grado a Ourense. Esperemos que las negociaciones vayan bien y que entre las tres universidades y la consellería consigamos fortalecer todavía más el campus de Ourense.

–¿Ve realmente posible lograr este mes un acuerdo con A Coruña para el máster interuniversitario?

–Hasta el último día no tiraremos la toalla. La verdad es que no es fácil. No puedo decir que sea algo que vayamos a conseguir seguro, pero desde luego en el Rectorado tenemos las manos abiertas para tramitarla de forma urgente si se consigue terminar la memoria. Intentaremos que la consellería haga lo posible para que todavía haya un hálito de esperanza y poder ofertarla el próximo curso.

–¿Se ha planteado en algún momento recuperar el plan exclusivo para Ourense que la UVigo ya aprobó hace dos años?

–Nuestros órganos de gobierno aprobaron por asentimiento que la titulación fuese exclusiva para la Escuela de Aeronáutica de Ourense. Pero es cierto que a partir de la presentación que hizo en su día A Coruña, incluso anterior a la que hicimos nosotros, hay un acuerdo aceptado por todas las partes de sacar adelante un máster interuniversitario. Además, dentro de los nuevos 14 másteres que se van a implantar como resultado del estudio Galicia 2030, casi todos van a ser interuniversitarios. Por eso no debería ser un obstáculo especialmente importante, máxime cuando la Xunta dictaminó que tenía que ser interuniversitario, y los equipos rectorales de A Coruña y Vigo acordamos unas condiciones que la escuela aceptó. Si en algún momento hubiese una limitación y fuese imposible sacar adelante el máster interuniversitario, por supuesto que esa propuesta podría estudiarse de nuevo y ponerse encima de la mesa, pero primero hay que agotar todas las posibilidades. Y en eso estamos, y en eso está trabajando la escuela con Caminos de A Coruña. Y como digo, desde el Rectorado intentamos empujar para que el procedimiento salga adelante en breve plazo, aunque los plazos están bastante agotados.

"Si fuese imposible sacar adelante el máster interuniversitario, la propuesta de máster exclusivo podría estudiarse de nuevo y ponerse encima de la mesa, pero primero hay que agotar todas las posibilidades"

–Si ese consenso no se materializa sería un año más perdido.

–Sí, efectivamente. Dependiendo de como sea la negociación se abrirían nuevas posibilidades que habría que evaluar y tomar las decisiones correspondientes. Yo digo que soy moderadamente optimista en el sentido de que creo que el acuerdo entre los equipos rectorales es bueno y razonable, y que además le concede el papel preponderante a nuestra escuela y al campus de Ourense. Espero que entre todos, cediendo lo que haya que ceder, nos acerquemos a ese acuerdo.

–¿Cómo avanza la tramitación de Relaciones Internacionales e Inteligencia Artificial?

–En Relaciones Internacionales hubo un avance considerable a finales de julio. Todavía tiene que pasar por los órganos correspondientes pero creo que hay tiempo de sobra para que pueda implantarse el próximo curso. Además es una titulación muy interesante porque conecta muy bien con otras titulaciones que ya se imparten en Ourense. En el caso de Inteligencia Artificial, están trabajando los representantes de las 3 universidades y a finales de julio hubo avances. Aquí soy totalmente optimista y pienso que el próximo curso tendremos seguro el máster y casi seguro que también el grado. Esto es muy importante para el campus y complementa ese cariz tecnológico que tienen algunas de sus titulaciones. Estoy convencido de que puede ser un núcleo importante de atracción de alumnado. Son títulos que van a aportar mucho y van a hacer que el campus de Ourense sea más atractivo de lo que ya es.