Jesús Vázquez se va de la política y se aparta de una forma de vida que le acompañó durante más de 13 años. Ayer formalizó su salida del Concello de Ourense (y del Senado) presentando un escrito en las oficinas municipales donde cerraba la puerta a una etapa vital que ha supuesto un desgaste personal. Diputado, conselleiro, parlamentario autonómico, alcalde, edil municipal y senador regresa a la universidad “por motivos personales”.

Ha llegado el momento de cerrar un ciclo que ha durado más de 13 años. Hoy pongo punto y aparte a la política activa. Dejo de ser concejal del @OurenseConcello y dejaré mi escaño en el @Senadoesp. Ha sido una decisión muy meditada, muy pensada y muy analizada. — Jesús Vázquez Abad (@jesus_ourense) 3 de septiembre de 2021

Jesús Vázquez señala en un comunicado que “fue un honor servir a Ourense. Traté de servir a los intereses de los ciudadanos con honestidad, ilusión y lealtad, dedicando todo mi tiempo a eso, con éxitos, logros y también errores, que estes hago míos”. Y agradece a las personas que lo rodearon diciendo que “a todos los funcionarios municipales que desempeñaron su labor con profesionalidad, respeto y lealtad a la institución y a su propia ciudad. Además también a mi equipo que me acompañó en todo momento con lealtad, templanza y máximo compromiso en este ciclo que cierro”.

El ex regidor hace balance diciendo que “se cierra un ciclo apasionante, enriquecedor pero no exento de dureza. Apasionante porque la política es servir a los demás. Enriquecedor porque no hay nada más reconfortante que trabajar por Galicia y por Ourense. Pero también duro, porque todo ello ha supuesto un enorme desgaste personal, fruto del esfuerzo y del sacrificio, a veces recompensado con sinsabores, pero aún con ello, trabajar por mi tierra y mis vecinos es lo más importante que uno puede hacer en política”.

Y finaliza diciendo que “hubo decisiones que acaté con la máxima lealtad y siempre guiado por los principios que me inculcó mi madre, basado en la honestidad, el esfuerzo y el respeto. También concibo la política como un desempeño que se debe realizar con la máxima ilusión, su motor principal”.

El líder popular descabeza una formación que el próximo 26 de septiembre elegirá a Manuel Baltar como presidente provincial y que de ahí saldrán nombres para sucederle como líder de los populares de la ciudad de cara a las municipales.

Un reemplazo que deberá lidiar con la sombra de un nuevo pacto con Jácome en las próximas municipales. Un acuerdo del que Jesús Vázquez siempre se mostró contrario, pero que asumió por la disciplina de partido. Así se lo recuerda el actual regidor Gonzalo Pérez Jácome (DO) que durante el pleno de ayer señaló que “todos tenemos cosas buenas y malas. Yo lo he criticado muchas veces, pero en lo positivo, hoy debo resaltar su lealtad, su absoluta lealtad a su partido, lo que significa que es alguien en que se puede confiar. Es más, yo soy alcalde porque él siguió las instrucciones de su partido, el día de mi investidura”. También del PPdeG quisieron agradecerle toda su labor en los distintos puestos públicos y Miguel Tellado señaló que “mucha suerte en esta nueva etapa”.

Acaba de dimitir el concejal (senador y exalcalde), Jesús Vázquez, del PP.



Le he criticado muchas veces, pero en lo positivo, hoy debo resaltar su lealtad.. absoluta lealtad a su partido, lo que significa que es alguien en quien se puede confiar. — Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) 3 de septiembre de 2021

No solo afines y socios de gobierno. Luís Seara, del BNG, le deseó suerte desde el punto de vista personal, no sin antes señalar que “desde el punto de vista político Vázquez es corresponsables de que Jácome sea alcalde y de que Ourense esté como esté”.

Desde el seno socialista, Rafa Villarino señala que “personalmente desearle lo mejor, porque es una de las pocas personas que pueden actuar con dignidad en el PP y lamentar que no haya una última oportunidad para que hiciera un gran servicio a la ciudad y hacer una moción de censura para acabar con un gobierno municipal que nadie quiere y tampoco lo quería él”. El líder socialista finaliza diciendo que “el baltarismo se acaba imponiendo en el PP y el se marcha porque no se siente respaldado por el partido”.