Todavía es pronto para saber a cuánto ascienden las pérdidas ocasionadas por la tormenta que el martes cayó sobre O Ribeiro, pero los propietarios de las bodegas trabajan para minimizar los daños al máximo. Un trabajo que consiste en identificar los racimos afectados por el granizo, aplicarles un producto cicatrizante –que no altera a la uva– para que se cierren lo antes posible y evite que se pudran.

Toda esta labor de urgencia se lleva a cabo, a la vez, mirando al cielo y esperando que no vuelva a caer otra igual. “En las dos semanas que faltan para que podamos empezar a vendimiar, que no llueva más ya. Es lo único que deseamos”, suplica Inma Pazos, de la bodega Coto de Gomariz (en Leiro).

Cuenta que este verano ha sido especialmente duro en cuanto al trabajo realizado para mantener sanas sus vides porque los meses de junio y julio han sido más lluviosos de lo normal y la humedad favorece la proliferación de especies fúngicas. “Deshojamos y aireamos continuamente para prevenir que las uvas se estropearan. Teníamos expectativas de una vendimia extremadamente buena para nosotros y en cinco minutos todas esas expectativas y esfuerzos se evaporaron”, lamenta a dos semanas de empezar a recoger los frutos de lo cosechado.

Hasta que no termine la vendimia no podrán saber cuántos han sido los daños originados en las vides, pero asegura Pazos que de algunas no podrán obtener ningún beneficio porque han quedado totalmente inservibles. “Primero lloras, pero el instinto de supervivencia te sale rápido y te pones manos a la obra echando producto secante en las uvas que están abiertas por los golpes del granizo. Y esperas que no haya más tormentas”, remata la profesional del sector.

Durante su visita, ayer por la tarde, el conselleiro de Medio Rural, José González, y el director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), José Luis Cabarcos, y el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, conocieron de primera mano y sobre el terreno las zonas afectadas por las tormentas. Concretamente, fueron las de Pazos de Arenteiro, Boborás, Gomariz, Riobóo y Viladerrei las que se llevaron la peor parte por los destrozos del granizo. Destrozos que llegan en una época especialmente sensible, con las uvas ya maduras y a punto de comenzar la vendimia.

Sobre la afectación, el conselleiro explicó que, según los primeros cálculos, de los técnicos de la Evega, el granizo cayó sobre una superficie aproximada de 190 hectáreas de viñedos, de los cuales en unas 130 los daños fueron mínimos, “dentro del 10 o 15% de la cosecha”.

En todo caso, añadió que “hay algunas zonas (que cifró en unas 60 hectáreas) que sí tienen una afectación mayor”. Y puntualizó que los efectos fueron más bien “localizados”.

En el resto de denominaciones de origen (Monterrei, Valdeorras y Ribeira Sacra) las precipitaciones del martes se produjeron en forma de lluvia, por lo que no ha habido daños reseñables.

El conselleiro incide en la importancia de los seguros

El conselleiro se refirió también a los seguros agrarios y anunció que hay previstas varias reuniones con diferentes entidades del sector y con los consejos reguladores para buscar mecanismos que permitan la posibilidad de tener asegurada la totalidad de la denominación de origen, “trabajando de forma colectiva y conjunta”.

En esta línea, recordó que la Consellería destina cada año 6 millones de euros a primar la contratación de seguros y pidió “un esfuerzo a los viticultores y a las denominaciones de origen” para que sean capaces de tener la mayor superficie asegurada frente a estos tipos de daños.

Analizan la ampliación del periodo de caza del jabalí

La directora general de Patrimonio Natural, Belén do Campo, y representantes de los consejos reguladores de las cuatro denominaciones de origen (DO) vitivinícolas de la provincia mantuvieron hoy una reunión para analizar los efectos para el sector de la declaración de la emergencia cinegética temporal por el jabalí, vigente desde el pasado viernes en gran parte de Galicia.

Es la segunda vez que la Xunta decide recorrer a esta medida temporal, y extraordinaria, prevista en el reglamento de caza para cuando en una comarca exista una determinada especie que resulta especialmente peligrosa para las personas o prejudicial para la agricultura, la ganadería o los montes. Se pretende, de este modo, controlar las poblaciones de esta especie, a través de distintas modalidades de captura, en aquellas zonas que concentran una mayor incidencia.

Durante la vigencia de la declaración se permitirá abatir o capturar –sin límite de ejemplares– jabalíes de ambos sexos, prioritariamente hembras adultas y subadultas; se ampliarán los periodos en los que se pode cazar y estará autorizado el uso de medios auxiliares —visores ópticos, detectores electrónicos de paso o presencia y cebos colocados en los cultivos dañados—.

Los representantes de las DO respaldan la posición por las pérdidas económicas que suponen para sus bodegas la proliferación de estos animales.

Xulia Bande, de la bodega Son Arrieiro (en Leiro), se encuentra en la misma tesitura, aunque la zona en la que están sus viñedos no resultó tan dañada por el granizo. “La estimación de lo que hemos perdido no podemos hacerla hasta dentro de varios días. Depende de que no vuelva a caer una tormenta y de si al final funciona el tratamiento que estamos aplicando sobre los racimos dañados”, apunta la profesional.

“Además, las condiciones climáticas también tienen que favorecer que el producto pueda actuar sobre la uva. Si llueve antes de que se cierre de nuevo, pueden terminar pudriéndose igualmente”, afirma sabiendo que trabajan a ciegas y a contrarreloj. “No tenemos otra opción que trabajar para intentar salvar lo máximo posible y esperar que no llueva. Y si llueve hoy, mañana volveremos a actuar sobre las vides que nos dé tiempo”, finaliza Bande.