La alerta por pandemia no decae en la vuelta al cole: “No bajaremos la guardia”

Las puertas de los colegios ya están abiertas pero el alumnado no las cruzará hasta el jueves 9. Ese día arranca el curso en Infantil y Primaria con la amenaza del COVID-19 todavía presente. Los equipos directivos trabajan duro estos días para poner a punto las instalaciones y actualizar los protocolos. En líneas generales, apuntan desde varios centros de la ciudad, no habrá cambios respecto al curso pasado. La organización de horarios de entrada y salida, circuitos, mascarilla obligatoria, grupos burbuja, recreos en parcelas y turnos en el comedor se mantienen, y pese a que en esta ocasión el curso arranca con el 80% de la población vacunada, la alerta ante posibles brotes persiste.

“Toda la población estará vacunada, pero nuestros alumnos no y no hay programa para su inmunización”, señala el director del CEIP Mestre Vide, José Manuel Regal García, “nosotros estaremos ojo avizor y seguiremos tomando la temperatura del alumnado todos los días”.

Sostiene que no hay motivo para modificar el protocolo del curso pasado porque demostró ser eficaz, aunque sí habrá novedades, ya que se retoman las actividades extraescolares que el pasado curso estuvieron suspendidas. “El primer trimestre fue duro, pero hay que decir que todos, profesores, personal, familias y alumnos, colaboraron”, explica Regal. Asume que estas medidas de prevención e higiene son “la nueva normalidad” en los centros educativos a la que “no queda más remedio que adaptarse”. En este sentido, recalca que el centro no bajará la guardia en ningún momento: “Toca estar alerta porque el riesgo sigue ahí y una parte del personal es mayor y, por lo tanto, más vulnerable”.

Todas estas inquietudes están presentes estos días en los claustros que celebran los centros educativos para ultimar los detalles de la programación. En el CEIP Curros Enríquez, el director Carlos Cruz confirmaba momentos antes de entrar a la reunión que la organización será la misma, tanto en la distribución de espacios en los recreos y en los horarios, como en las normas higiénicas. “Seguiremos igual mientras la situación no cambie”, apunta. A favor juega la experiencia del curso pasado y el avance de la inmunización colectiva: “La situación ahora es menos preocupante y ya no es algo nuevo, la gente está habituada a las medidas”, señala Carlos Cruz.

El equipo del CEIP Albino Núñez, también mantiene la estructura del pasado curso y una prioridad, recalca el director, Xosé Rúa: “la salud es lo principal”. El centro repite el esquema de grupos estables y colaborativos, uso de mascarilla, circuitos y horarios, con dos turnos para el comedor. “Tenemos la experiencia del año pasado y parece que fue positiva ¿por qué cambiar?”, señala.

El contacto con el alumnado todavía no se ha producido y este docente reconoce que esperan el inicio del curso con “ilusión”, aunque también entiende que son muchos meses en esta situación y que la pandemia “puede hacer mella”. Habla del cansancio que no solo afecta al personal docente, sino también al alumnado. Eso sí, recalca que las alertas siguen activas, pese a que el avance de la vacunación proporciona “cierta tranquilidad”. No obstante, apunta Rúa, “no nos podemos fiar, es una gran ayuda, desde luego, pero no podemos dejar de lado los protocolos y en eso seremos estrictos”.