Villarino planta a Jácome 10 minutos antes de entrar a una reunión sobre los 62 millones de euros

El regidor ourensano, Pérez Jácome, convocó el pasado lunes al líder de la oposición y portavoz socialista, Rafael Rodríguez Villarino, a una reunión en el día de ayer donde se abordaría la ejecución de los 62 millones de euros y otros puntos como subvenciones municipales y modificaciones de crédito.

Ayer, 10 minutos antes de la hora prevista, el socialista Rodríguez Villarino presentó un escrito por registro para hacérselo llegar al regidor donde constaban los motivos por los que no se iba a presentar a la reunión. Villarino arguyó que “somos un partido demócrata y creemos que estos asuntos hay que tratarlos en el ámbito de la junta de portavoces. Sería una falta de respecto por nuestra parte mantener una reunión con una persona que no respeta a la ciudadanía y hace uso de su figura de alcalde para responder de forma totalmente impropia a quien lo interpela”.

Además, el socialista señaló que “sí que vamos a presentar un recurso contra la modificación presupuestaria vía judicial y esperamos hasta ahora porque agosto es un mes inhábil. El PSdeG se une a los recursos presentados por el BNG en Estado, Xunta y Concello y los socialistas no dan fechas para la presentación del recurso pero aseguran que será por la vía contenciosa.

Por su parte, Jácome tras el plantón señaló que “es un acto de mala educación y de mala fe, porque según nos decían personas socialistas ya tenía pensado no acudir a la reunión y esperaron hasta el último segundo para comunicarlo.

Además, convocamos a una reunión al líder de la oposición y el dice que no procede, así que nos preguntamos si realmente esta persona es líder de la oposición o si es que está asctuando ya como el cadáver político que es. El señor Villarino está actuando como un no nadie en la política municipal”.

Pérez Jácome señala que “Villarino no me reconoce como alcalde de Ourense, cree que no estoy legitimado a tener una reunión con él. El líder de la oposición al alcalde, es algo impresionante”. Y finaliza diciendo que “¿qué comités de trabajo le interesan a un señor que ya no quiere ni reunirse con el alcalde? Es todo palabrería, falsedad, y lo único que lo explica es que es un no nadie en la política municipal”. Lo único claro es que la macromodificación de 62 millones podría frenarse por el recurso nacionalista o socialista, solo el tiempo dirá si eso sucede.