El Ourense de los libros y las series atrae a más turistas que las campañas publicitarias

Ourense es, de Galicia, la gran desconocida. Salvo aquellos años en los que un programa de televisión –como fue el caso del realizado por Jesús Calleja en la Ribeira Sacra o el posterior de un famoso concurso de cocina de la televisión pública– pone el foco en alguno de sus enclaves naturales y los turistas vienen en tropel.

Ocurrió algo similar cuando la película de José Luis Cuerda (’Los girasoles ciegos’) llegó a los mismísimos premios Oscar. Y sigue sucediendo con la novela ‘El bosque de los cuatro vientos’, de la escritora viguesa María Oruña.

Se trata de una novela negra, ambientada en el monasterio de Santo Estevo –entre otros lugares de la zona– en el año 1830. Y su título sonó con fuerza al poco tiempo de su publicación porque anticipó la aparición de los anillos mágicos de los obispos, haciéndose así real la leyenda que abordaba entre sus páginas.

Ernesto Baquero es uno de los lectores de la novela que ha querido conocer en persona todo lo que le descubrió la ficción. Así que, este mes de agosto, cogió su bici y sus botas de hacer senderismo y se vino a Nogueira de Ramuín para comprobar cómo eran los parajes que él había imaginado. “Lo leí el otoño pasado y yo ya había estado en Galicia antes, pero siempre por la costa, tanto en las Rías Altas como en las Baixas. Ourense no lo conocía y me ha parecido todo un descubrimiento, porque tiene unas rutas de senderismo espectaculares. Mucho mejor de como yo me lo había imaginado”, confesaba justo antes de emprender la vuelta a Granada, de donde es él.

Pasó tres días en un camping, al lado de Parada de Sil, desde donde parte una de las rutas que lleva hasta el monasterio de Santa Cristina. “Hay kilómetros y kilómetros de senderos que son un paraíso y no hubiera llegado a ellos si no fuera por el libro. Si ya le sumas ese final en la vida real tan fascinante, no puedes hacer otra cosa que no sea venir a conocer los lugares que se describen en la novela”, contaba este músico andaluz sobre su experiencia.

“Egoístamente, casi es mejor que nadie conozca todo esto”

“Llevo toda la vida leyendo. Y nunca había encontrado un libro en el que a los pocos meses la realidad supera la ficción. Intuía que el territorio, por cómo se describía, tenía que ser fascinante. Y he comprobado que lo es”, afirmaba Ernesto con cierto entusiasmo por lo descubierto en su escapada al interior de Galicia. Después de haber visto la Ribeira Sacra en verano, a Ernesto le gustaría volver en primavera y otoño. “Si estaba todo así de verde en agosto, en otras estaciones no me lo quiero ni imaginar. Tiene que quitar el sentido”, imaginaba.

En un principio planificó su parada en Ourense para solo dos días, pero se encontró tan a gusto que decidió alargar su estancia. “En otra ocasión tendré que subir solo para ver la capital, porque ahora no he tenido tiempo. Necesitaba venir solo a Santo Estevo, por el libro, y me han encantado las ruinas de Santa Cristina. Encima no está masificado y tener esas ruinas para uno solo es una gozada. Egoístamente, cuantos menos vengan yo creo que es mejor”, finalizaba antes de emprender el trayecto de regreso.

“El 70% de los que vienen vieron El desorden que dejas”

“El 70% de los visitantes que vienen al monasterio de Celanova conocen o vieron la serie de El desorden que dejas que, por otro lado, es también un empuje a la literatura ourensana porque está basada en una novela de Carlos Montero, que nació aquí”, comenta Paula Conde, de la Casa dos Poetas. En las visitas al claustro ofrecen también la opción de conocer partes del edificio religioso en las que se rodó la serie.

“Durante las visitas preguntamos si quieren también entrar en una recreación del aula y muchos sienten curiosidad”, explica la guía. “Otros nos comentan que decidieron visitar esta zona después de ver la serie”, añade. Además, son muchos los turistas que intentan descubrir, entre las calles del municipio, cuáles son los portales en los que vivían los personajes de la ficción para sacarse fotos frente a ellos.

“Muchos también nos preguntan dónde quedan las termas de Bande, que aparecen en algunos capítulos, y se fotografían en la zona de la alameda, que también sale bastante en la serie. También hasta el bar Bohemia se acercan algunos curiosos”, señala la guía sobre algunas de las localizaciones escogidas para una producción audiovisual que se estrenó el 11 de diciembre de 2020 en 190 países.

Esto podría suponer un aumento en el número de visitantes internacionales a medida que vayan descendiendo las restricciones impuestas por el coronavirus. Antes de la pandemia el monasterio de Oseira era el centro de atención de la mayor parte de las visitas. Después de la serie de Netflix, el de San Salvador va cogiendo impulso.