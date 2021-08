Vilar de Barrio, el concello con más inmunizados: “Aquí la mascarilla se usa más que en Madrid”

Muchos de los vecinos de Vilar de Barrio no sabían aún que eran el municipio con más inmunizados de Galicia –la pauta completa de la vacuna puesta– cuando los periodistas les preguntaban si eso los hacía sentir más seguros frente al coronavirus. Según los datos aportados por el Sergas, el 91,44% de la población que integra este concello ya recibió los pinchazos necesarios para que su sistema inmunitario pueda enfrentarse al virus.

Sin embargo, este hecho –nada baladí después de lo acaecido desde marzo de 2020– no les ha dado la confianza suficiente como para desentenderse de las mascarillas y en la actualidad cuentan con 8 casos activos de COVID-19.

José Román es uno de los emigrados del rural ourensano que cada verano vuelve a su lugar de origen para disfrutar de la familia. “En Madrid, donde vivo hace muchos años, es imposible tener la distancia de seguridad que hay aquí. El transporte público va lleno de gente y además, creo que no se respeta tanto el uso de la mascarilla. Aquí todo el mundo la tiene puesta, incluso al aire libre o para echar la partida. Pienso que hay más conciencia. En Madrid la mitad de las personas no la llevan puesta por la calle”, argumenta mientras prepara las cosas para volver a la capital.

José Ramón Álvarez, uno de los vecinos que residen todo el año en Vilar de Barrio, se muestra satisfecho con cómo se están llevando a cabo los programas de vacunación. Pero también es consciente de que las medidas de prevención siguen siendo necesarias: “Cuando hay más gente hay que llevarla, por prevención y respeto”, incide.

Media de edad elevada

La información aportada por el Sergas refleja que entre los 10 concellos con más personas completamente vacunadas, seis son de la provincia de Ourense. A Vilar de Barrio le siguen Montederramo (91,42% de inmunizados), Larouco (90,3%), Sarreaus (90,24%); Vilardevós (90,23%) y Beade (90,03%). Todos ellos pertenecen al rural, fuertemente despoblado, y con una media de edad bastante elevada.

“Debemos reflexionar sobre nuestra pirámide poblacional”

“Este dato estadístico debe hacer reflexionar sobre la pirámide poblacional que tenemos en este municipio y en el rural ourensano en general, porque Vilar de Barrio no dista mucho de los municipios de alrededor”, destaca el alcalde del concello, Manuel Conde. Se muestra, además, preocupado porque pese al alto índice de vacunados con la pauta al completo, en la actualidad cuentan con 8 casos activos (uno de los cuales permanece hospitalizado) y un negocio cerrado por cuarentena voluntaria. “Promovimos que todo el mundo pudiera vacunarse e incluso los profesionales del Protección Civil transportaron a los que no podían desplazarse. Pero la vacuna no impide por completo el contagio y hay que seguir teniendo mucho cuidado”, advierte. Sobre el 9% de gente que falta aún por vacunar, explica que el concello tiene 102 personas censadas de menos de 30 años. Considera, además, el regidor que los contagios se pueden dar más en las reuniones familiares en las que se relaja la gente. “No hubo ningún brote asociado a las actividades culturales desarrolladas en los últimos meses ni a la apertura de la piscina”, finaliza.