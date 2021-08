La CIG culpa a una empresa de seguridad de presuntos “inacción y encubrimiento”, tras dar a conocer ayer una supuesta agresión machista en el entorno laboral, en la que una mujer fue presuntamente agredida por un compañero quien, además, intentó atropellarla en varias ocasiones, asegura el sindicato, que habla de un caso de violencia machista. “O propio Sergas, que constatou lesións tanto físicas como psicolóxicas, así o considera”, indica la secretaria das Mulleres da CIG de Ourense, Xulia González. Añadió que un responsable jerárquico de la empresa “non só ignorou a chamada de auxilio da traballadora durante a agresión, senón que as súas únicas accións están encamiñadas a encubrir o agresor”.

El secretario comarcal de la CIG, Anxo Pérez Carballo, relató que la presunta agresión machista ocurrió la noche del 20 de agosto, en el cambio de turno. “O traballador, despois de entrar xa con mal pé, berrando e insultando, acaba forcexando coa traballadora e intenta atropelala en varias ocasións”.

Gestos obscenos

La víctima sufrió hematomas en varias partes del cuerpo, unos daños evaluados en los partes de lesiones del hospital. En el lugar se personaron agentes de Policía, que recogieron la denuncia. Según Carballo, “o agresor chegou a arrebatarlle o teléfono móbil á traballadora, mentres que co seu propio dispositivo fai gravacións cando a afectada tiña as mans prendidas nas fiestras do vehículo, ao tempo que lle fai xestos obscenos”, aseguró el sindicalista, que afea que el responsable de la empresa “non fixo absolutamente nada” tras llamarlo la víctima pidiendo auxilio. Han denunciado ante Inspección de Trabajo.