La carrera de la inmunización sigue adelante, centrada ahora en los mayores de 12 años con el inicio del curso a la vuelta de la esquina. Pinchazo a pinchazo, la campaña ha ido alcanzando hitos de cobertura en muchos municipios donde, por el elevado peso de la población más envejecida, los porcentajes de cobertura se sitúan ya cerca del pleno. Según información de la Consellería de Sanidade, seis municipios de la provincia de Ourense figuran entre los diez de toda Galicia con más residentes con la tarjeta sanitaria del Sergas y de la población diana –los mayores de 12 años– protegidos con la pauta completa.

A la cabeza se encuentra Vilar de Barrio, con un 91,44% de cobertura, ligeramente por delante de Montederramo, que tiene un 91,42%. Siguen en Lugo los concellos de Baleira –91,18%– y Abadín, con un 90,77%, por delante de Larouco, de nuevo en Ourense, con un 90,3%, Sobrado (A Coruña), con un 90,29%, Sarreaus –90,24%–, Vilardevós –90,23%–, Beade –90,03%– y Navia de Suarna (Lugo), al 89,81%.

Un 80% en la ciudad

En cuanto a las ciudades, Santiago de Compostela se sitúa a la cabeza, con un porcentaje de vacunación superior al 81%. En Ourense es del 80%, mientras que A Coruña alcanza el 78%, Lugo el 80,33%, Pontevedra el 77,41%, Vigo el 75,6% y Ferrol, el 80,56%, según Sanidade.

Desde Vilar de Barrio, donde la edad media de sus menos de 1.300 vecinos supera los 59 años, el alcalde, Manuel Conde (BNG), aleja la euforia. “No podemos estar contentos, porque estar vacunados no equivale a estar inmunizados. Tenemos siete casos positivos oficialmente, pero no todos los que viven en un concello tienen el médico en ese concello. Hay residentes aquí que tienen el médico fuera y otros al revés, con lo que casos reales son más. Hay un negocio cerrado porque su entorno está afectado. Además, tenemos un ingresado. Estamos preocupados por cómo nos está afectando en este momento, no puedo festejar”.

El regidor de Montederramo, Antonio Rodríguez (PP), considera que el porcentaje elevado de cobertura con la vacuna en su municipio, de menos de 700 habitantes, “es bueno y da tranquilidad. Hay mucha población mayor y por eso tenemos el porcentaje tan alto. Hoy en día tenemos 3 casos y el máximo en la pandemia fue de 5, siempre muy localizados”. Este municipio del Macizo Central de Ourense tiene una edad media de más de 59 años, con casi la mitad de población en edad de jubilación.

La emigración se nota en los datos de 3 concellos

Los municipios de la provincia de Ourense que tienen la cobertura de vacunación más baja son Avión (63%), Beariz (65,4%) y Boborás (72,8%), lo que según las fuentes consultadas puede deberse al notable índice de población residente en el extranjero, emigrante, que o bien se vacunó en otro país y esa información no fue enviada al Sergas, o bien fueron contactados para la cita pero estaban en el extranjero.