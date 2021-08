El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez, Jácome, sirvió ayer otra polémica en las redes sociales, donde el debate se encendió en el apartado de los comentarios. Tras compartir la fotografía de un grupo de personas haciendo turismo de autocaravana, publicó un mensaje crítico en Twitter y en Facebook.

En este último canal, que permite mayor amplitud de caracteres, escribió: "Autocaravanistas apoyando a la hostelería local. Y son tan finolis que ni manchan sus caravanas...mean fuera. No todos son así, pero una mayoría sí. Hacen turismo de autosuficiencia, solo nos dejan residuos (orgánicos y no orgánicos). Como alcalde de la ciudad, estaría gustoso de desviar todo el turismo de caravanas a otra ciudad, por mucho que nos insistan con que consumen muchísimo allá donde van (solo algunos)".

Jácome dice que desde el Concello serán "más estrictos y vigilantes para solucionar este tema, porque sí, pueden aparcar, pero no pernoctar si no es zona autorizada". El alcalde recuerda que hace unas semanas se concedió licencia para un futuro parking de caravanas en Reza. "Es bueno dar servicio a quien lo solicite, pagando claro, pero desde luego es un turismo que no nos interesa, y encima ocupan las mejores plazas de aparcamiento".