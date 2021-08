Os Blancos solo tendrá un docente a tiempo completo para los seis cursos de Primaria

En la misiva lo único que pide –pese a que pueda parecer contradictorio por lo que el coronavirus supuso los dos últimos inviernos– es que todo se mantenga como el año pasado. En este colegio del rural ourensano –y para otros que se encuentran en posiciones similares– cuanto peor fue la situación epidemiológica, mejor fue la calidad educativa que se pudo ofrecer a sus alumnos.

“El director del centro es, a su vez, el único profesor a tiempo completo del que disponen los niños de Primaria. Por lo que todos estarán, la mayor parte de las horas lectivas, en una misma clase. Desde primero y segundo, en donde están aquellos que empiezan a leer, hasta quinto y sexto, que son los que se están preparando para ir al instituto”, lamenta la presidenta de la entidad.

“El director del centro es, a su vez, el único profesor a tiempo completo del que disponen los niños de Primaria"

A día de hoy, no saben las horas de las que dispondrán de los dos profesores interinos que Educación les ha asignado para este curso. Dichos docentes serán compartidos con otros colegios de la provincia que se encuentran en una situación similar. Uno de ellos impartirá únicamente inglés. “Pedimos las mismas condiciones del año pasado porque, además, continuamos teniendo el mismo número de alumnos matriculados”, incide.

Durante el 2020-2021 dispusieron de dos maestros para Primaria a tiempo completo y otros dos interinos, lo que les permitió conformar tres grupos diferenciados para los alumnos de primero y segundo, los de tercero y cuarto y los de los dos últimos cursos de la etapa formativa. “Se llenan la boca hablando de revitalizar el rural, pero los niños de aquí tienen menos derechos que los de las ciudades”, lamenta esta madre sobre los 19 menores de menos de 12 años matriculados en el colegio.

“Esta situación no es única de nuestro centro, ocurre en muchos otros del rural"

“Esta situación no es única de nuestro centro, ocurre en muchos otros del rural. Los niños no solo son un número de matrículas, sino que son personas con situaciones particulares , son familias que apoyan el crecimiento del rural que tan políticamente se reclama, pero que en el ámbito de la educación no se favorece en ningún aspecto”, expone en la carta para la que no ha recibido contestación.

Así las cosas, añade que se consideran afortunados porque en Os Blancos cuentan con una asociación de padres que puede hacer fuerza y reclamar sus derechos, pero que hay muchos otros centros en los que no es así. “Esta petición también se hace desde la solidaridad con otros centros para que cambie la situación en el rural”, finaliza.

“Lo que están haciendo es aberrante”

Desde la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de centros públicos de la provincia de Ourense apoyan la petición de la comunidad que integra Os Blancos y exponen que aunque la administración diga que se está dotando a los colegios de más profesores no es verdad. “Están retirando profesorado, lo que modifica muchas clases en el rural y para seguir los mismos protocolos del año pasado la situación se vuelve inviable”, critica el presidente de la entidad José Antonio Álvarez. “Lo lógico sería empezar el curso tal y como se terminó en junio y luego ir viendo cómo se desarrolla la situación epidemiológica”, argumenta con cierto temor a que la vuelta de las vacaciones signifique un repunte en los contagios que, a su vez, derive en empezar cuarentenando aulas. “La situación es aberrante. Vamos para atrás, en vez de ganar en derechos. No sé si somos conscientes de lo que supone unificar cinco cursos distintos en un solo aula, con las necesidades tan distintas que tienen entre los 6 y los 12 años”, denuncia.

Preocupa la escasa socialización

Otro de los asuntos que más preocupan a esta organización –que aúna dudas y quejas de padres y alumnos de toda la provincia– es la escasa socialización que están teniendo los más pequeños a consecuencia del COVID-19. “Esto va a afectar a su desarrollo futuro. Y ya que padres y niños nos hemos adaptado para que no se interrumpa su formación educativa, estaría bien que no se pongan más palos en la rueda con la que está cayendo”, finaliza Álvarez a pocos días del pistoletazo de salida del tercer curso con pandemia de por medio.