El diputado del BNG Iago Tabarés reclama en el Parlamento gallego que la Xunta de Galicia “controle e garantice” el cumplimiento de las medidas exigidas en el embalse de As Conchas, ante la proliferación de cianobacterias y el riesgo que suponen para la salud.

Tabarés denunció en el Parlamento que, a pesar de que la Consellería de Sanidade decretó en As Conchas el nivel 3 de alerta por contaminación, el máximo debido a la concentración de cianobacterias, hasta la zona se siguen desplazando turistas con total normalidad para bañarse. El representante del BNG critica que se debe “ou a que non existe advertencia no lugar ou a que é confusa”.

“A Consellería non fai nada por comprobar se esas recomendacións se cumplen”, crítica el diputado, quien además señala que “hai unha discrepancia palmaria” entre los resultados de los análisis realizados por la Xunta de Galicia y las medidas preventivas e informativas que adoptan los concellos de Bande y de Muíños.

“Pode ser por ausencia de información e recomendacións da Xunta, ou ben por caso omiso ante as instrucións da administración sanitaria. En todo caso é unha grave neglixencia que pode afectar á saúde”, manifestó Iago Tabarés.

Esta iniciativa se suma a las denuncias que ya realizó el BNG de la comarca de Celanova-Baixa Limia, exigiendo que tanto la Dirección Xeral de Saúde pública como la Consellería de Sanidade y los gobiernos locales informen “continuadamente e suficientemente” de la situación a los bañistas.