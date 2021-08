“Se sigue investigando, si bien, por el momento, no se han detectado incumplimientos en sus normas de explotación”, afirmaban ayer desde la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) sobre los expedientes informativos abiertos contra las empresas eléctricas Naturgy e Iberdrola por el vaciado extremo de embalses, sobre todo los de As Portas y Cenza (Vilariño de Conso), Salas (Muíños) y Belesar, este último situado en la provincia de Lugo, en un contexto en el que el precio de la luz está en máximos.

Por su parte, el grupo del PP en el Parlamento de Galicia ha registrado una iniciativa parlamentaria –saldrá adelante, con su mayoría absoluta– para, siguiendo la línea de lo que han manifestado alcaldes y la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, demandar al Gobierno explicaciones sobre el vaciado de los embalses, además de solicitar el establecimiento de medidas de control y vigilancia. La diputada ourensana Marisol Díaz, exdelegada de la Xunta en la provincia, compara el nivel de las presas más afectadas de la cuenca del Miño-Sil con el dato global del 66% de los embalses que competen a la administración gallega, en los que se fija un nivel mínimo del 20%.

Según datos consultados ayer en la web de la Hidrográfica, la presa de As Portas se encuentra por debajo del 15% de su capacidad, mientras que la de Salas se situaba este viernes un poco por encima del 27%. No hay dato publicado de la de Cenza, aunque a lo largo de esta semana ha estado en torno al 16%, según la CHMS. El embalse sobre el Miño en Belesar se encuentra al 29%. En Boborás, el de Albarellos estaba ayer por debajo del 26%. El de As Conchas, al 38%.

Según explicó ayer en rueda de prensa, Marisol Díaz, que es portavoz de Medio Ambiente en el grupo parlamentario del PPdeG, el Gobierno debe explicar si autorizó que la acumulación de agua en las presas cayera por debajo del 20%, como en las de Vilariño.

Muy por debajo de la media

Los populares subrayan que, a estas alturas del año pasado, estas presas de aprovechamiento hidroeléctrico presentaban un nivel de ocupación superior al 71%, estando la media de la última década en un 67,21%. El embalse de Salas ha pasado de situarse al 40% en la primera quincena de agosto a estar ahora en el 27%.

“Son niveis de ocupación inxustificables e moi preocupantes nun ano hidrolóxico normal no que esta situación non é imputable á falta de chuvia na nosa comunidade e que xera unha grave preocupación e alerta social en previsión do que poida acontecer nos próximos meses, xeralmente climatoloxicamente secos”, señala Díaz.

El PP avisa del riesgo para flora, fauna, pesca y turismo, para el abastecimiento e incluso para la lucha contra los incendios forestales en zonas de difícil acceso donde que los aviones y helicópteros puedan cargar en las presas es estratégico.