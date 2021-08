“Las eléctricas que explotan los embalses deben tener en cuenta el cambio climático”

Tres años lleva como subdelegado del Gobierno en Ourense Emilio González Afonso (Verín, 1954). Histórico del PSdeG después de una fase previa en Coalición Galega, fue parlamentario autonómico, diputado provincial y alcalde de Verín, en dos etapas.

Hasta su nombramiento como máximo representante del Estado en esta provincia, ejercía como médico de atención primaria en el centro de salud de Riós. La respuesta frente a la pandemia y la coordinación de los efectivos policiales han marcado buena parte de su día a día en este último año y medio.

– Alcaldes, vecinos y entidades han expresado su malestar por el vaciado extremo de los embalses. ¿Cómo avanza la investigación interna del Gobierno, a través de la Hidrográfica del Miño-Sil?

– De todos los embalses de la cuenca, los que más preocupan son cuatro, en los que este momento hay abierto un expediente informativo de control y vigilancia para valorar cuáles son los comportamientos en la gestión por parte de las concesionarias Naturgy e Iberdrola. Está perfectamente controlado y gestionado por la Confederación Hidrográfica. Supone para todos una preocupación y por eso se abrió un expediente informativo.

En este momento preocupa que los caudales bajen a tal nivel que sean lesivos. Estamos ahí para procurar que esto no suceda. Es de sentido común que las propias concesionarias hidroeléctricas tengan en cuenta lo que significa el cambio climático y las situaciones del plan hidrológico, que ahora mismo está en fase de exposición pública para presentar alegaciones y mejorar la gestión y la gobernanza del agua. Es donde debemos incidir para que en un futuro próximo se tengan en cuenta la situación medioambiental y los entornos de las masas de agua.

– El alcalde de Muíños, uno de los municipios más afectados [el embalse de Salas estaba ayer al 27%], insta a la Confederación a que sea igual de “implacable” con las eléctricas que es con concellos y particulares. ¿Le temblará el pulso al Gobierno si tiene que enfrentarse a las eléctricas, en caso de irregularidades?

– No se trata de ser implacables o no, sino de contemplar la legislación vigente sobre la explotación de las concesiones hidroeléctricas y la vigilancia y el control de las situaciones medioambientales por parte de las instituciones. La Xunta también tiene competencias directas de tipo medioambiental y puede intervenir en algún momento. Creo que se trata de una cuestión de coordinación y de entendimiento entre las administraciones, de acuerdo con sus competencias.

La Confederación Hidrográfica no es implacable, sino que, como deben hacer también los concellos, hace cumplir la legislación vigente. Mientras estemos dentro de ese marco, actuaremos conforme al Estado de Derecho.

– En verano, con un alto riesgo de incendios forestales y un operativo entre fuerzas de seguridad, agentes ambientales de la Xunta y el Ejército, ¿cómo se encara la campaña?

– La provincia de Ourense es la más castigada en los últimos años de Galicia y de parte de España, por lo que se afronta con preocupación e incertidumbre cada vez que llega esta época del verano. Se han reforzado medios de seguridad para la vigilancia, coordinados con la Xunta. La preocupación es mayor que en otras épocas del año, por eso durante estos meses se intenta que, si algo sucede, se ataje de la forma más rápida y con la mayor efectividad posible. Tenemos medios del Estado que colaboran en la prevención y extinción. Somos leales colaboradores con la Xunta, que tiene las competencias.

– Al hilo de la lealtad, cuando se inauguró la nueva estación de autobuses, en el complejo del transporte intermodal, se escucharon críticas de Feijóo al Gobierno. Mientras, usted aguantó el chaparrón.

– Desde las instituciones hay que tener presentes para quiénes estamos: para pensar siempre en los ciudadanos. Desde que llegamos en 2018 hemos dado un impulso en la provincia al AVE y a las infraestructuras pendientes. Cuando se lleva a cabo una acción conjunta entre distintas administraciones y no se sale uno del guion, no es de recibo esa actitud si tienes al lado a tu compañero de viaje, que además está aportando muchísimo dinero. Yo no lo haría, desde luego. El día anterior, estábamos licitando 127 millones de euros para la provincia con la variante exterior del AVE. Me parece bien que se ponga en valor la colaboración pero ha de tenerse un respeto a las instituciones que están aportando muchísimo a esta provincia. El Estado es la que más está invirtiendo en Ourense, probablemente, desde que llegamos al Gobierno.

– ¿El compromiso del Estado con su parte en la ejecución de la intermodal se mantiene intacto? ¿Habrá en tiempo y forma una estación en Ourense?

– En este momento está en información pública, se puede mejorar alguna cuestión pero se contempla la conectividad de los barrios y la movilidad. Se ejecutará una inversión muy importante, de más de 130 millones de euros. Nosotros no somos de los que presupuestamos, sino de los que ejecutamos. La llegada del AVE a Ourense se prevé para finales de este año, según el ministerio, si no hay ninguna cuestión técnica o de seguridad que lo impida.

Podremos disfrutar de poder ir a Madrid prácticamente en dos horas, y eso es lo importante. Habremos puesto a disposición de la ciudadanía de Ourense un servicio que va a servir no solo para disponer de un transporte más rápido, sino para que la infraestructura ayude al desarrollo económico de esta provincia. Estoy seguro de que a partir del año que viene se verá la influencia que supondrá. Desde que entramos impulsamos más que nadie que el AVE llegase a Ourense. Espero que sea una satisfacción para la ciudadanía.

– ¿Ha sido complicado actuar como representante del Gobierno en un periodo de pandemia?

– Fue una situación inesperada para la que no estábamos preparados, pero en cuanto surgió el COVID-19 esta Subdelegación se puso a la cabeza de las instituciones de la provincia para atender a la ciudadanía y mantener contacto con otras instituciones, entidades privadas y empresarios. Ante una situación de estado de alarma y de incertidumbre, con un confinamiento, la movilidad paralizada y solo actividades esenciales, desde la Subdelegación del Gobierno actuamos. Estuvo constantemente abierta, atendiendo de mañana, tarde y a veces de noche las peticiones de ciudadanos, geriátricos, entidades privadas, empresas...

En los primeros momentos, atendimos 1.550 consultas e informes de correo electrónico y 1.350 consultas telefónicas. Tramitamos solicitudes de desinfección de centros sanitarios y de los hospitales, desde el CHUO a los comarcales. La primera intervención que efectuó la UME en la provincia, y que gestionamos desde aquí, fue en el geriátrico San Carlos de Celanova, donde la situación era desesperada. Colaboramos para que los concellos pudieran acceder a la desinfección de lugares públicos.

Se entregaron en total cerca de 600.000 unidades de mascarillas y, en los primeros momentos, con la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se efectuó un reparto para las actividades esenciales, facilitando un medio de protección que supuso un alivio tanto para empresas como para colectivos vulnerables.

Involucramos en el centro de coordinación a todas las policías locales de la provincia y a las fuerzas del Estado. Con la constitución del CECOR, también invitamos a participar a los representantes de la Xunta para reforzar y tener una mayor información para ejecutar el control y la vigilancia de la normativa. Hubo 34 reuniones del CECOR y, una vez que la gobernanza pasó a la Xunta, se mantuvieron los encuentros.

En los primeros momentos, se facilitó la posibilidad de desplazarse por motivos esenciales, lo que resolvió muchas situaciones de angustia y estrés para mucha gente. Hubo contactos incluso con las embajadas y los consulados para facilitar la vuelta a casa de grupos de ciudadanos o de excursiones de colegios que se vieron en la incertidumbre de países con cierres. Otra preocupación fue gestionar el cierre de la frontera.

Me queda la satisfacción de haber trabajado por mucha gente y agradezco el esfuerzo de los funcionarios de esta casa, así como desde luego el de las fuerzas de seguridad del Estado, ejemplares como los sanitarios. Desde el 7 de octubre al 9 de mayo, hubo 11.796 dispositivos de control, 147.611 personas fueron identificadas, 168.430 vehículos fueron controlados y se hicieron 4.172 inspecciones por el Plan de Hostelería Segura. Se elevaron 7.161 propuestas de sanción, un 4% del total de personas identificadas y de establecimientos controlados, porque se hizo una labor de pedagogía y de información a la gente. Se siguen realizando operativos mixtos de los distintos cuerpos, que son más efectivos, y creo que evitan problemas de masificación, como los botellones.

– ¿Hay figuras delictivas al alza, como los robos en domicilios?

– En época estival, suelen repuntar hurtos al descuido o robos, con tal vez un aumento al principio del verano, cuando la gente se desplaza de vacaciones, pero salvo casos puntuales no existe una situación de alarma ni un incremento de la criminalidad.

– ¿Es necesario más personal en la Policía Nacional o la Guardia Civil?

– Soy de los que piensan que nunca son suficientes los recursos humanos para la seguridad, pero las plantillas, aunque no se encuentran al 100%, pueden mejorarse en próximas fechas tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional, elevando el número de efectivos. En todo caso, están cumpliendo con las funciones de protección de la seguridad ciudadana.

– ¿Qué le parece el número de expedientes a policías incoados desde la llegada del actual comisario jefe?

– No he profundizado en esa cuestión. Sigue su cauce interno, se instruye en la comisaría y en la Policía. Si en algún determinado momento fuera necesario tomar alguna decisión al respecto de algún tipo, pues lo valoraríamos.

– ¿Los operativos para controlar el ocio nocturno en la ciudad demuestran una mejora de la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad?

– La pandemia nos situó en ese camino. Desde las primeras reuniones pusimos encima de la mesa que es necesaria una mayor coordinación entre todos los cuerpos de seguridad del Estado para conseguir operativos mixtos con más efectivos. La inercia está llevando a que se produzca una mayor comunicación entre la Policía Local y la Nacional para hacer algún operativo que se demande. Cada cuerpo tiene sus competencias pero en ciertas circunstancias se está colaborando por posibles disturbios en la ciudad, o con la coordinación de la Guardia Civil y las policías locales para ser más efectivos en la vigilancia de las medidas contra el COVID.

– Como exalcalde de una capital de comarca rural, como Verín, ¿qué reflexión hace sobre el fenómeno de la despoblación y la pérdida de censo? ¿Qué medidas cabe tomar ante la exclusión financiera, con 26 de 92 concellos que carecen de cajeros, con unos 27.000 vecinos afectados?

– La despoblación es una realidad, sobre todo en provincias como la nuestra, donde hay una pirámide de población muy envejecida. En Ourense existen recursos importantes para asentar población y creo que todas las instituciones, locales, provinciales, autonómicas y el Gobierno, deben aunar esfuerzos para el reto demográfico, con inversiones productivas.

Para conseguir que la gente se asiente en las zonas rurales tenemos que poner los medios. El Gobierno va a finalizar la instalación de fibra óptica para la extensión de internet de banda ancha, para que exista la capacidad de usar y trabajar desde el rural como desde una ciudad. Hay un proyecto pionero e importante que se está haciendo en Lugo actualmente, para instalar cajeros automáticos y que Correos preste servicios en el rural de paquetería, mensajería y entregas de cash. En los próximos días se prevé la instalación de tres cajeros en Galicia, dos de ellos en Ourense: uno en Cortegada y otro en Barbantes, en Cenlle. También se van a intentar digitalizar las pequeñas oficinas rurales, para ampliar los servicios.

– ¿Ha quedado aparcado el proyecto de asentar a la UME en Ourense?

– Dado que esta es una provincia castigada por los incendios y que la medida podía ser un revulsivo económico para un territorio demográficamente deprimido, sí se planteó que una unidad de la UME pudiese tener una estancia, si no permanente, de un tiempo durante el año. No es una mala idea plantear algo así para la provincia, que necesita inversiones productivas y de revulsivo demográfico.

Creo que el Ourense de las comunicaciones ferroviarias va a ser un revulsivo importante. Vamos a tener en la estación de San Francisco un centro de control para el noroeste. No sería mala idea potenciar la posibilidad de alguna otra actividad dentro del entorno de San Francisco. Contaremos con un nodo de comunicaciones ferroviarias y estamos invirtiendo en el Corredor Atlántico, con más de 33 millones de euros en lo que va de año. Se ha licitado la subestación y la electrificación de parte de la vía, con el objetivo de que Ourense sea un referente ferroviario del norte de España. Una escuela de formación para el personal ferroviario podría encajar perfectamente en el futuro inmediato.

“Pese a las críticas, en el PSdeG tenemos el rumbo claro para lograr que Galicia cambie”

– ¿En esta situación de lío o de guerra interna en el PSdeG, con quién va?

– No sé si hay lío o guerra, no lo sé. Lo que sé es que milito en el partido socialista y quiero que sea el partido de referencia para las próximas elecciones autonómicas. La trayectoria y el trabajo del PSdeG, más allá de las propias discrepancias o distintos criterios de los compañeros, que a veces pueden ayudar a reforzar el proyecto político si se hacen de forma positiva, tenemos un partido cohesionado en términos generales, ilusionado y que está haciendo propuestas para Galicia. Creo que va a obtener resultados importantes en las próximas elecciones autonómicas.

La decisión final siempre la tienen los militantes, pero creo que el trabajo que se está haciendo en el PSdeG es importante, con gente responsable, seria y con una ilusión de la mayoría de la militancia. En todos los partidos a veces cada uno tiene su criterio. A pesar de las críticas que llegan en ocasiones desde algunos partidos que no son responsables, tenemos el rumbo claro y todos debemos aportar nuestro granito de arena para conseguir que Galicia cambie.

– ¿Con quién se lleva mejor: Baltar, Jácome, Feijóo...?

– Soy bastante respetuoso institucionalmente y, cuando ejerzo el cargo, me llevo perfectamente con todos los representantes. Otra cuestión es que pueda valorar su actitud política. No tengo amistad pero sí una relación institucional, que procuro que sea siempre respetuosa y cordial.

– ¿Qué opina de las manifestaciones y vetos del PP contra el portavoz municipal, Rafael Rodríguez Villarino?

– En política no se debe entrar en cuestiones personales, ni en descalificaciones, que no conducen a nada más que a desacreditar a quien las dice. Hay que respetar el proyecto político de cada organización.