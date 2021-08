El BNG registró una moción que será debatida en el próximo pleno del próximo día 3 de septiembre en el que solicitará la actualización de la ordenanza fiscal nº 15, Reguladora de las Tasas por Aprovechamiento Especial o Utilización Privativa del Dominio Público Local, con la incorporación de exenciones al pago de tasas para las iniciativas promovidas sin ánimo de lucro. Los nacionalistas entienden que “namentres a colectivos e asociacións sen ánimo de lucro se lles exise o pago de taxas por ocupar o espazo público, o Alcalde, a través dunha providencia, exonera a Abanca do pago”. Hacen alusión al CineClube donde entienden que “é un claro exemplo de falla de vontade política e amosando un desprezo absoluto cara unha asociación e unhas actividades fondamente arraigadas a sociedad ourensá, nun momento no que o Concello non programa nada”.