Las agencias de viajes remontan el segundo verano de pandemia

“Con respecto al verano pasado estamos mucho mejor porque por un lado no había casi nada que ofrecer y por otro la gente no se animaba y este año es justo al revés. Puede que el COVID haya influido en que la gente reserve con nosotros porque no saben cuáles son las medidas para viajar y lo segundo por si surge alguna cancelación”, explica Nana Limia, de B Travel Brand (en avenida de la Habana), sobre la situación actual. Y destaca que la gente joven –que antes reservaba por su cuenta y riesgo por internet– últimamente está aumentando como clientela de este sector.

Canarias, Baleares y las costas peninsulares son los destinos por los que más están optando los ourensanos en los últimos meses, aunque algunos países del Caribe no paran de aumentar su demanda y los cruceros, así como las islas Maldivas y Dubai, son cada vez un reclamo mayor para los que quieren cruzar fronteras internacionales.

“Estamos a un 50%, más o menos, de lo que era un año normal, como el 2019”

Benito Domínguez, de Viaxes Low Cost (en avenida de Portugal), confiesa que la actividad es mayor que el año pasado pero que aún falta tiempo para llevar a los niveles prepandemia. “Estamos a un 50%, más o menos, de lo que era un año normal, como el 2019”, aclara. En su empresa han podido cerrar lunas de miel que se habían aplazado el año pasado y también han notado mucha demanda de los viajes familiares de vacaciones más tradicionales a islas nacionales.

“Maldivas, Dubai, Costa Rica o Sri Lanka están siendo los preferidos para los recién casados”, afima. Y confía en que 2022 será mejor, solo falta que los destinos comiencen a abrir sus puertas para poder ofrecerlos como una alternativa más. “Ahora mismo estamos muy limitados y Asia y EE.UU siguen cerrados al turismo”, recuerda.

Sin embargo, otras agencias de viajes no resistieron la crisis y cerraron su oficina en Ourense, pese a ser una empresa a nivel nacional, como es el caso de Nautalia Viajes.

Existe, en los últimos meses, una queja común entre casi todos los trabajadores del sector. Y es que algunas personas reservan sus viajes a través de internet, y luego acuden a preguntar a las agencias cuáles son las restricciones para el lugar que han escogido. “Estamos todos bastante molestos porque llaman por teléfono o vienen a la tienda exigiendo que les expliques las medidas gratis. No se valora nuestro trabajo”, denuncia Nana Limia.