La depuración de las aguas residuales y el control de los vertidos procedentes de las zonas industriales principales de la provincia de Ourense, en los municipios de San Cibrao das Viñas y O Pereiro de Aguiar, son un objetivo por cumplir para erradicar los episodios de contaminación con impacto ambiental que se suceden desde hace lustros en el río Barbaña.

Recientemente, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil notificó una sanción de más de 1 millón de euros al Concello de San Cibrao, y su alcalde, Pedro Fernández, denunció una “persecución política” y calificó como “inasumible” la cuantía, que recurrirán. El regidor, su homólogo en Pereiro, Luis Menor, y el delegado territorial de la Xunta, Gabriel Alén, se reunieron con el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, para acordar la creación de un consorcio local para gestionar el servicio de depuración y control de las aguas residuales en los polígonos industriales de San Cibrao, Barreiros, Pereiro y del Parque Tecnológico de Galicia.

En el documento firmado por Baltar y los dos alcaldes se plasma el compromiso de constituir un órgano que tendrá como finalidad “crear un sistema para el correcto reparto de responsabilidades y riesgos en el funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) instalada en San Cibrao, cuya responsabilidad recae hoy en exclusiva en este municipio, pero que también presta servicio a las áreas empresariales de Pereiro”, explica la Diputación en un comunicado.

Una vez constituido el consorcio, se solicitará el cambio de titularidad de la EDAR. La depuradora se construyó hace veinte años en San Cibrao, cuyo Concello dispone de la autorización para el vertido controlado al Barbaña, exponiéndose hasta ahora en solitario a posibles sanciones por responsabilidades administrativas y civiles, pese a que la estación presta un servicio supramunicipal, al recoger también aguas de las zonas industriales de Pereiro. Su explotación y mantenimiento están delegadas en la Diputación desde 2017.

Baltar destaca “el ámbito de la cooperación y el carácter supramunicipal de un servicio de interés general para la conservación del ecosistema fluvial del Barbaña, tanto de su lecho y aguas como del entorno inmediato, y por ende para el beneficio de los habitantes de los concellos por los que discurre el Barbaña y mismo el Miño, que recoge sus aguas”.

Apremian a la Hidrográfica

“No concebimos un ente para repartir cargas, aunque lógicamente seríamos solidarios en la parte que nos corresponda en caso de sanciones, sino que lo queremos es mejorar la gestión. Y por otra parte, reivindicar las actuaciones que deben acometer otros. No puede ser que siga pendiente desde 2018 por parte de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil una inversión para una nueva depuradora y colectores por 24 millones. Sin eso no se atacará la raíz del problema. Necesitamos esa gran obra para no estar al albur de cualquier fallo o vertido. Nuestra intención es sumar esfuerzos para solucionar el problema”, indican fuentes participantes.