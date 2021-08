“Hemos dado todas las soluciones para que Ourense pueda abrir las termas”

El próximo mes de septiembre se cumple un año de la designación de Gabriel Alén Castro como delegado territorial de la Xunta en Ourense.

– Le ha tocado ser el representante de una administración que debió adoptar medidas restrictivas por cuestiones de salud pública.

– La situación ha sido complicada. En primer lugar, por no haber podido interactuar socialmente más durante gran parte de la pandemia. La videoconferencia fue un mecanismo nuevo y efectivo, pero no es lo mismo. En la gestión pública estamos para arreglar problemas, adaptarnos y buscar soluciones. Hemos visto cómo la administración se ha volcado, y sobre todo se ha visto la importancia del capital humano. Nos adaptamos a las circunstancias y buscamos el máximo consenso. Por ejemplo, con los hosteleros se apostó por el máximo diálogo, explicando todas las posibilidades de ayudas y escuchando cómo podíamos ayudar. Las ayudas siempre son insuficientes, nunca colman los daños ocasionados por la pandemia. No estamos para la foto, sino para la gestión diaria y para escuchar a la ciudadanía.

– ¿Sirven los momentos de dificultad, como los desencadenados por esta pandemia, para ganar experiencia para afrontar lo que venga?

– La pandemia supuso un mayor acercamiento a los problemas reales, aunque yo venía de la administración local, por mi experiencia previa como alcalde [de Cenlle, entre 2011 y 2020], un ámbito en el que los problemas son los problemas de cada ciudadano, por pequeños que parezcan, y debes atenderlos. Soy consciente para lo que estoy aquí, para escuchar a la ciudadanía. Esta es una casa abierta para todos.

– ¿Pasar del lado de la administración local a la autonómica ayuda a entender mejor las demandas de los vecinos y los ayuntamientos?

– Adquieres un lenguaje y una empatía que son fundamentales en política. Lo más importante es saber escuchar y entender que, a veces, cualquier mínimo problema que te planteen es un gran problema tanto para el ciudadano como para el alcalde. Me sucedía antes como alcalde y también ahora como delegado. Hay que empatizar y, en la medida de lo posible, intentar buscar siempre una solución. Hay que agotar todas las vías para encontrar soluciones.

– Cuando se inauguró la nueva estación de autobuses de Ourense, el alcalde celebró la iniciativa pero recordó que todavía somos la “cenicienta” de Galicia. ¿Qué opina?

– Siempre digo que, más allá de la inversión, el proyecto es lo más importante. El proyecto de ciudad debe establecerlo el gobierno local y nosotros estamos dispuestos a sumarnos a cualquier iniciativa de consenso, valorada y ponderada. Siempre vamos a estar con Ourense. Las indicaciones son que Ourense debe ser discriminada positivamente, y así sucede en muchas subvenciones o actuaciones de consellerías como Política Social o Medio Rural, o en las ayudas de la administración local resueltas en los últimos meses.

Se están materializando grandes proyectos que vienen de una época anterior, como la mejora de los accesos de Marcelo Macías, Seixalbo, A Granxa u Otero Pedrayo, uno de los compromisos que había. Se ejecutó una primera frase del hospital de Ourense, con una gran inversión de 42 millones de euros, y continuamos con esa hoja de ruta que viene de atrás, y que se va a complementar con un gran hospital, con una inversión de 120 millones de euros, con cuatro edificaciones: un edificio nuevo, la reforma del Materno Infantil, el edificio administrativo y el ambulatorio. Contaremos con un gran centro integral de salud en Ourense, que ahora mismo se encuentra en fase de estudio de las ofertas. Está previsto que se termine en 2023 el gran centro para discapacitados. En la antigua estación de autobuses se levantará una residencia de la Fundación Amancio Ortega. En el campo de fútbol de O Couto se llevará a cabo una inversión de dos millones de euros para hacer una gran reforma; estamos esperando por la licencia. En Os Remedios se rehabilitó el pabellón, mejorando el área deportiva pero también el entorno de la capilla y del Puente Viejo.

En definitiva, es toda una gran actuación integral. Los grandes proyectos hay que trabajarlos previamente. Nosotros estamos dispuestos a escuchar al Concello de Ourense, igual que a cualquier otro de la provincia. Lo que necesitamos son proyectos estables y fiables. Si es así, la Xunta invertirá porque hay una indicación de hacer una discriminación positiva de Ourense ciudad y provincia. Otro ejemplo es el parque acuático de Monterrei, una infraestructura que beneficia a la capital también. Y en el gran pulmón empresarial de Pereiro y San Cibrao, la Xunta está poniendo todas las inversiones posibles para mejorar los accesos, como se hizo con el de la A-52, con 22 millones de euros. Hay una apuesta por la mejora de la conexión con Allariz por el tramo de 14 kilómetros de la N-525, asumiendo la titularidad de esa vía y con una inversión de 3,6 millones de euros. Y en cuanto a la intermodalidad, el aparcamiento está ejecutado con 70% de fondos de la Xunta. El 93% de la intermodal es ferroviaria y eso no le compete a la Xunta, pero no se está produciendo la comisión de seguimiento y queremos saber qué se va a hacer. Queremos participar y queremos que se ejecute.

– El termalismo es un eje fundamental en una ciudad que es capital termal. ¿Cuál es la opinión de la Xunta sobre el hecho de que las termas lleven año y medio cerradas?

– Es algo en lo que trabajamos a diario. Tenemos un recurso en Ourense que es el mejor de Europa, pero que necesitaba de una reglamentación para que el agua tenga las mejores garantías sanitarias y de calidad del elemento mineromedicinal y termal. Desde Sanidade y Economía se producen contactos semanalmente intentando facilitar gestiones. Las autorizaciones están encima de la mesa y lo único que corresponde a los concellos es adaptar los protocolos a los requerimientos, con una mayor renovación del agua, que se controla mediante caudalímetros. Tenemos el mejor producto termal pero debemos garantizar con un protocolo en qué condiciones se da al ciudadano, más cuando se trata de agua no clorada.

– ¿Baraja la Xunta apremiar si el Concello sigue sin abrir las termas?

– Hasta el día de hoy, incluida esta misma mañana, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y hemos dado todas las soluciones, incluso con contactos también con la Confederación Hidrográfica, para que se puedan abrir. A partir de ahí estamos con las puertas abiertas para seguir trabajando y ayudando. Llega un punto en el que la acción autonómica no tiene poder de ejecución sobre el territorio y estamos en manos de los concellos, pero seguimos abiertos a buscar soluciones de todo tipo.

¿Candidato del PP a alcalde de Ourense? “En política, las elucubraciones suelen fallar; mi trabajo es el día a día”

– En verano, con el riesgo alto de incendios en una provincia tan afectada como esta, ¿aumenta la preocupación, está más vigilante?

– Arranqué mi cargo en septiembre, días después de grandes incendios en parques naturales. De hecho, mi primera visita fue a zonas afectadas. Como alcalde que fui del rural, estoy muy sensibilizado. Mis vacaciones serán a partir de octubre, cuando haya pasado lo peor de esta otra pandemia. Uno de los grandes problemas es el abandono. Con el trabajo estructural de Medio Rural, con la ley de recuperación de tierras, se pone en funcionamiento el aprovechamiento, sumado a mecanismos de aldeas modelos, áreas cortafuegos y polígonos agroforestales, produciendo para generar actividad económica y empleo, así como para crear discontinuidades contra los incendios.

El otro gran problema es que hay incendiarios, por desgracia. Quiero mandar un mensaje de responsabilidad a la ciudadanía, y de que avisen a través del 085 cuando vean un fuego, y que comuniquen cualquier conducta sospechosa a través del teléfono 900 815 085. Los incendiarios deben saber que cada vez están más vigilados, con medios humanos y tecnológicos. La coordinación entre Ejército, Xunta, fuerzas de seguridad y juzgados es absoluta.

– ¿Hay algún avance sobre una nueva ubicación para la sede administrativa de la Xunta?

– Se está trabajando y se están haciendo gestiones a diario. En los presupuestos de la Xunta hay 2 millones de euros para poder empezar esa obra, pero está costando encontrar un solar para empezar a construir una ciudad administrativa, que sería la solución ideal, o bien algunas edificaciones que se puedan transformar en la nueva sede.

– Fue alcalde del rural, parlamentario y ahora delegado. ¿Se ve como candidato del Partido Popular a la alcaldía de Ourense, en mayo de 2023?

– En política me gusta el día a día. Desde que fui concejal, alcalde, parlamentario y ahora delegado, las propuestas me llegaron en el último momento. Nunca me he peleado por estar en las listas, ser alcalde o ser delegado, y esa hoja de ruta me llevó a estar orgulloso de mis experiencias y de mi trayectoria. Tenemos mucho por hacer en la provincia de Ourense, desde el ámbito de la Xunta, con esa prioridad absoluta de una discriminación positiva, y eso necesita de mi trabajo, en el que estoy involucrado. Mi única certeza es que soy funcionario de la Xunta, como maestro. En política, las elucubraciones y las aventuras suelen fallar.

– El congreso del PP de la ciudad toca este año y ha recibido nuevas responsabilidades en el PPdeG, como vicesecretario. ¿Tiene alguna propuesta?

– Cero.