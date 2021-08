Alcaldes se unen a la Xunta para exigir al Gobierno una explicación por el vaciado de los embalses

“Hai certos encoros con niveis alarmantes de ocupación, moi por debaixo dos habituais. Estamos a falar de encoros que están entre o 13 e o 15% e dende logo é algo totalmente inusual”, expuso la representante del Gobierno gallego.

Ethel Vázquez incidió, tras la reunión, en que es algo totalmente inusual que la media de los embalses de aprovechamiento hidroeléctrico de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil este año estén al 45% de su capacidad cuando en el 2020, por estas mismas fechas, estaban al 70%. “Contrasta fortemente cos encoros deste tipo que dependen da Xunta e que se atopan, a día de hoxe, en niveis similares aos do mes de agosto do ano pasado, entorno ao 66% da súa ocupación”, afirmó. Y continuó añadiendo: “Isto é así porque temos controis estritos e exhaustivos con mecanismos de vixiancia e normas de explotación claras e definidas, así como comisión de desaugamento para facer seguimento”.

“É obrigatorio avisar cun mes de antelación de que se pretende baixar do legal”

Ahondó en que existe un límite mínimo de ocupación del que no se puede bajar –salvo que se solicite o se autorice expresamente– y que esta es una acción que se lleva a cabo en momentos muy puntuales y por causas muy justificadas. “É obrigatorio avisar cun mes de antelación de que se pretende baixar do legal”, afirmó.

“Se trata de unos niveles de ocupación injustificables en un año hidrológico normal en el que esta situación no es imputable a la falta de lluvia en nuestra Comunidad”

En esta línea, tanto los representantes de la administración autonómica como los alcaldes, denunciaron la falta de vigilancia, información y explicaciones. Y se dirigieron –oficialmente y por escrito– al Ministerio para la Transición Ecológica y al presidente de la Confederación Hidrogáfrica del Miño-Sil. En la carta exponen que “se trata de unos niveles de ocupación injustificables en un año hidrológico normal en el que esta situación no es imputable a la falta de lluvia en nuestra Comunidad”.

“Fixémolo para que nos aclaren o contexto e as circunstancias que motivaron as baixadas tan desproporcionadas nos niveis e que establezan normas, de mínimos de ocupación, adaptados ao contexto de cambio climático no que nos atopamos para garantir o caudal ecolóxico”, explicó la conselleira sobre la acción llevada a cabo.

Preguntada por si esos mínimos deben establecerse también para asegurar que los embalses dispongan de agua en caso de ser necesaria para la extinción de incendios, Ethel Vázquez respondió que esa es solo una de las muchas actividades a las que afecta una bajada inferior a la legalmente permitida.

“No mes de xuño, Belesar e Portas situabanse en torno ao 55% de ocupación e agora o temos ao 15%”, enfatizó para después recordar que el de Salas bajó, durante la primera quincena de agosto, del 40 al 27%.

Sin aporte de agua

Ante los expedientes abiertos por el Ministerio de Transición Ecológica para averiguar lo acontecido en tres embalses de Ourense –Salas, Portas y Cenza– y uno de Lugo –Belesar–, explotados por Iberdrola y Naturgy, la conselleira incidió en que se trata de expedientes informativos, pero que en el caso de cometer ilegalidades deberán ser sancionadores y reclama premura en las investigaciones llevadas a cabo.

“Agora mesmo, ademais, estamos en época estival e un embalse tarda semanas en ter un aporte continuo de auga. A súa vez, o embalse ten a obriga de ofrecer un aporte continuo ao río para o caudal ecolóxico. Polo que está a saír moito máis do que entra neles”, destacó Vázquez.

Agricultura, ganadería y turismo, afectados

La alcaldesa de Vilariño de Conso, Melisa Macía, alertó de que la escasez de agua puede suponer un grave problema para el abastecimiento de regadíos en el entorno del municipio si no se producen precipitaciones en las próximas semanas. “O vaciado está influíndo negativamente no piragüismo, porque temos dous embarcadoiros inaccesibles totalmente e a nosa preocupación agora está centrada nos regadíos porque vivimos da agricultura e da gandeiría e pode supor perdas económicas importantes”, argumentó.

Por su parte, el regidor de Muíños recordó que en su municipio tienen dos embalses, el de Salas –que pasó del 40 al 27% en la primera quincena de agosto– y el de As Conchas, que se alimenta del primero. “O problema das cianobacterias tamén se verá acrecentado polo descenso das augas”, lamentó Plácido Álvarez. Y en esta misma línea se mostró preocupada la alcaldesa de Bande, Sandra Quintas, que reconoció que el vaciado afecta al turismo y a la proliferación de las cianobacterias.