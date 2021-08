“El alcalde quiere privatizar la Universidad Popular, así que volveremos a movilizarnos”

“El señor alcalde no modificó su postura respecto a la Universidad Popular de Ourense desde que decidió su cierre. Ni antes ni después de las reuniones con la Plataforma. No quiere ningún tipo de control sobre este proyecto educativo de Concello y quiere privatizar toda la formación que se venía realizando en la UPO, pero a través de academias, mediante contrataciones directas, sin concurso público”, señalaron ayer los portavoces de la Plataforma Ciudadana Non ao peche da UPO.

Esta plataforma ciudadana comparecía ayer para dar a conocer el contenido de la reunión mantenida la pasada semana con el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y entienden que eliminar la UPO, para darle otro nombre como dijo el regidor es “suprimirla”. Advierten que “lucharemos hasta el final para evitarlo y en defensa de la educación pública retomando en septiembre las movilizaciones”.

El objetivo es tratar de salvar un servicio del Concello que suma más de 25 años, que tuvo más de 3.000 alumnos el pasado año y que el actual alcalde decidió dar de baja en la Federación estatal de Universidades Populares de España, “porque el alcalde no quiere que lo tutelen, cuando no es un órgano privado como dijo el alcalde sino de control de la legalidad”, indican y estar tutelado por él ha permitido que los cursos que imparte la UPO, y a las que quiere devaluar el alcalde, según denuncian, tengan valor curricular al estar avalados por el Ministerio de Educación, puntuando incluso en algunos procesos de oposición.

En una comparecencia ayer en el Liceo en la que, lejos de darlo todo por perdido afirmaron que seguirán luchando para tratar de que no se pierda el carácter público de este servicio, los portavoces de la UPO hicieron un resumen de las expresiones del alcalde durante el encuentro y lo acusan de “incoherencia”, porque primero alegó que era demasiado oneroso y habría que buscar otras administraciones que ayuden a mantener el servicio, “cuando son unos 200.000 euros de los que hay que restar las matriculas que pagan los alumnos”, indicaron, y luego el alcalde dijo que “total para lo cuesta”, alegan.

Piden que se cumpla el acuerdo plenario del 2 de julio en el que se aprobó por mayoría absoluta –solo se abstuvo DO– defender y garantizar el futuro de esta universidad popular y advierten de que el alcalde no tiene ningún proyecto nuevo al respecto ni le daría ya tiempo de prepararlo.

“Hay que respetar la educación pública continua”

En sus conclusiones, la Plataforma Non ao peche da UPO reitera que “es imprescindible respetar esta formación como educación pública continua”. Añaden que su nombre como en las miles de UPOs del mundo, “la estructura académica de formación continua, la permanencia en la Federación Española y las bases que la articulan, son el documento que las rige y garantizan su buen funcionamiento y transparencia, la calidad de la formación y el acceso público a todas las personas, tanto a alumnos como profesores”. La Plataforma avanza que centrará sus próximas acciones, “no solo en el alcalde, sino también en todos aquellos que no cumplan con su responsabilidad ante lo pactado”, insiste en relación a los acuerdos plenarios secundados en el pleno del Concello de luchar para que la UPO no desaparezca, y que dicen deben cumplirse. “A partir del mes de septiembre, las mediáticas acciones que la Plataforma dirigirá a los responsables del cierre de la Universidad Popular se verán intensificadas y llegaremos a donde sea necesario”, avanza. Frente al desprecio del alcalde por la UPO, uno de los participantes defendió que todo lo que se aprende es cultura, no solo la que se imparte en las universidades: “Aprender a hacer un buen caldo también es cultura”, enfatizó.