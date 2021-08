Embalses a nivel agónico, mientras los gobiernos demoran el freno a las eléctricas

El agua almacenada en los embalses gallegos sigue bajando, según los datos facilitados ayer por la administración central, y con unas reservas hídricas medias del 50% en Galicia, que raya situaciones agónicas en los embalses de la cuenca del Miño-Sil, que están al 47,8% de su capacidad, y con algunos como el de Cenza As Portas que cayeron al 15%, es decir solo una séptima parte de su capacidad. También el de Albarellos al 25%, y el de Salas que estaba en el parte de recursos hídricos al 27 %.

Todos coinciden que la soreeexplotación de las hidroeléctricas es a culpable, pero cada gobierno y partido político se ha enzarzado estos días en un debate en el que todos coinciden en que la situación es “muy preocupante” y puede derivar en sequía en los próximos mese, pero se intercambian responsabilidades, y retrasan la actuación.

l PP culpa al gobierno central de la falta de vigilancia como responsable de la cuenca del Miño-Sil y le pide que actúe. El Gobierno central ya ha declarado que la situación es culpa de la e ”inacción” del PP en el gobierno y encima ayer se ha sumado a la búsqueda de culpables, y no de soluciones, acusando de “ignonimia” a Manuel Balar por su silencio, cuando es vicepresidente de la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses.

La Xunta de Galicia ratificaba ayer que “es imprescindible y urgente” que el Gobierno del Estado ejerza “un trabajo de vigilancia estricto” y adopte las “medidas oportunas” para evitar nuevos descensos en las reservas de los embalses hidroeléctricos de la cuenca del Miño-Sil.

En el caso concreto de Belesar, Salas, As Portas y Cenza, la ocupación actualmente no llega ni al 30% por lo que el Gobierno autonómico, en el marco de sus competencias ambientales, “extremará también la vigilancia y continuará con las inspecciones periódicas para detectar o prever con rapidez posibles daños sobre la biodiversidad” señalaron ayer.

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, visitó la parte del embalse lucense de Belesar donde resulta más visible el descenso de las reservas de agua provocado en los últimos días por el vaciado continuado de esta presa.

Recordó que la demarcación hidrográfica Miño-Sil es de titularidad estatal, “ por lo que el establecimiento de los caudales mínimos y el control de su cumplimiento por parte de las hidroeléctricas que gestionan estos aprovechamientos le compete “en exclusiva” al Gobierno central” señaló.

“Alguien tiene que explicar por qué se autorizan estos vaciamientos, cuáles son los motivos, cuál es el objetivo y quién se está lucrando de todo eso. Desde luego, no es la ciudadanía”, declaró.

En este sentido, Ángeles Vázquez aseguró que en los embalses hidroeléctricos del Miño-Sil la ocupación está ya en el 45%, un porcentaje que la sitúa como la séptima cuenca española con menos reservas, por detrás incluso de la del Júcar, unos datos que contrastan con la situación actual de la demarcación Galicia-Costa. “Lo que está sucediendo aquí no está ocurriendo en los embalses que están bajo el control de la Xunta”, dijo Ángeles Vázquez, quien descartó que el estado e los embalses hidroeléctricos del Miño y Sil sea un problema hidrológico.

Bandos municipales

Uno de los ayuntamientos ourensanos que ha emitido un bando alertando de la situación del suministro de agua potable ha sido el de Pereiro de Aguiar, aunque en su caso no por la relación directa con los embalses sino por un consumo excesivo. Por ello, el gobierno local ha hecho un llamamiento a los vecinos y habitantes no empadronados, que usan sus viviendas en el periodo estival, para que realicen “un consumo racional”, indica en declaraciones a Europa Press.

De este modo, han prohibido llenar piscinas o depósitos y tampoco se permite regar explotaciones agrícolas o huertas con agua potable, entre otras medidas.

"La situación de O Cenza es muy grave"

El regidor de Muíños, Plácido Álvarez, ha trasladado, en declaraciones a Europa Press, que la situación “es triste” y que la situación en Salas “poco puede empeorar”, aunque espera que no baje el nivel en el embalse de As Conchas

“En As Conchas, con un 38%, que no empeore. Por lo menos aún podemos hacer algún deporte náutico”, ha señalado Álvarez, que advierte que los pantalanes “van a quedar inservibles” porque el embalse “está a punto de quedarse seco”. Además, en este municipio, a la reducción de agua en el embalse se suma el problema de las cianobacterias que les ha afectado todos los años. “Estuvieron aquí los de la Confederación Hidrográfica recogiendo muestras y nos darán los resultados próximamente. De momento tenemos campamentos en la playa de O Corgo”, ha comentado. En cuanto a Cenza y As Portas, en Vilariño de Conso, la alcaldesa, Melisa Macía, exige “una respuesta por parte de la Confederación y por parte del gobierno”. “Aquí los agricultores tienen que pedir permisos, pagar tasas, hacer un poco de todo para poder regar sus campos y para otras cosas dan la callada por respuesta”, ha criticado antes de poner el acento en que la situación “es muy mala” en As Portas, el embalse más grande de Ourense y que se emplea para cargar hidroaviones de los efectivos anti incendios. “Actualmente en Cenza no se puede y en As Portas, a pesar de que sea más ancho tampoco”, ha manifestado la regidora a Europa Press.