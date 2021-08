La localidad de Fisterra ha sido el escenario de la última actividad promocional de la Denominación de Origen Monterrei, en la que han estado presentes más de ochenta profesionales de los sectores de restauración y hostelería.

Cumpliendo con todas las medidas higiénico-sanitarias exigidas, el Hotel Bela Fisterra ha acogido una amplia representación del canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías). Entre otros, se encontraban representantes de O Trebón, Hotel Bela Muxía, Taberna O Carro, la Asociación Turismo de Fisterra y profesores de escuelas de hostelería.

Los participantes en esta iniciativa recibieron información sobre las características edafoclimáticas de este territorio vitivinícola, su tradición e historia, además de variedades de uva o tipologías de vino. Asimismo conocieron las peculiaridades de los vinos de las 22 bodegas que formaron parte de la acción promocional, como por ejemplo, Ladairo, Pazos del Rey, Crego e Monaguillo, Quinta do Buble o Terras do Cigarrón.

“La D.O Monterrei no cerró en agosto, ya que quizás esta es la época en la que más debemos reforzar nuestra imagen. Es importante que los profesionales conozcan nuestros blancos y tintos. Nuestra promoción no sólo va dirigida al consumidor final, como han podido ser las recientes actividades llevadas a cabo en la Feira del Vino, sino también a trabajar distintos canales de venta, y reforzar así el arduo trabajo que llevan a cabo nuestras bodegas”, resaltó la presidenta del Consello Regulador, Lara da Silva.