4.300 adolescentes vacunados: “Tengo miedo a las agujas, pero me ayudaron”

María Vieira Domínguez fue la primera menor vacunada ayer en Expourense. Acompañada de su madre y con el habitual buen trato de las enfermeras del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco en media hora ya estaba fuera. El área sanitaria de la provincia inició ayer la vacunación del grupo de edad de 12 a 13 años con el objetivo de inmunizarlos para el inicio del curso escolar.

En concreto, Expourense recibió a 2.560 menores en el turno de mañana y 1.131 en el de tarde, a los que hay que sumar los más de 400 de O Barco de Valdeorras y los más de 270 del hospital de Verín. En total más de 4.300 adolescentes vacunados en una jornada donde era fundamental ir bien preparados.

Desde el Sergas, recordaban que se debería acudir con un solo acompañante, mostrar el QR y el consentimiento informado, que debe estar firmado por el padre, madre o tutor legal.

La mañana dejó imágenes de celebración, de risas, de felicidad y también de angustia. Elena, una joven que tenía miedo a las agujas, recibió el cariño y la comprensión de una de las enfermeras para ponerse la vacuna. Al salir decía que “Tengo miedo a las agujas, pero me ayudaron a ponerla y todo salió bien”. Todavía con lágrimas en los ojos, por más miedo, que dolor, dijo que “no me dolió ducho, pero tenía miedo”. Una situación que se repetirá a lo largo de estos días, pero que el personal de enfermería solventará como hace siempre.

“Muy buena organización”

Entre los padres, madres y tutores legales, las reacciones eran de felicidad y alegría. Una de las madres que estaba esperando en la cola decía que “pues es una tranquilidad que los niños y niñas empiecen el colegio vacunados, porque el año pasado salió bien y no hubo demasiados contagios, pero así tienes más tranquilidad para el inicio del nuevo curso”.

Otro progenitor explicaba que “ninguno de la familia lo tuvo ni lo pasó y estamos todos vacunados falta solo ella, así que cuanto antes esté mejor”. Los menores animaban a todos a vacunarse con selfies o mediante mensajes y también sus progenitores para que “acabe todo pronto”.

Pero sin duda, las reacciones más frecuentes eran que “está muy bien organizado. Tuvimos que esperar un poco en la cola, pero es normal es mucha gente”. Otro comentario similar es que “fue muy rápido y todo el mundo muy atento, así que genial, hay que darles la enhorabuena por la organización y por lo que están haciendo”.

“Tenemos una situación particular con Viana, A Veiga y Vilariño”

El gerente del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, Félix Rubial, valoró la situación epidemiológica ayer haciendo un especial hincapié en la situación que viven tres concellos de la provincia de Ourense. En concreto, se refirió a Viana do Bolo, A Veiga y Vilariño de Conso que registran 25, 12 y 3, respectivamente,y donde la incidencia acumulada es superior al umbral que marca la OMS.

Rubial especifica que “en un contexto donde el área sanitaria tiene una clara estabilidad o ligero decremento de casos activos, tenemos la situación particular de tres concellos del oriente provincial, como son Viana do Bolo, A Veiga y Vilariño de Conso superan con creces el valor de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, lo que nos obliga a planificar un cribado poblacional entre 12 y 40 años y residentes de manera habitual u ocasional en estos concellos”. Las autoridades sanitarias informan que el cribado tendrá lugar el miércoles 25 de agosto en el pabellón polideportivo de Viana do Bolo, donde se citarán a personas entres 12 y 39 años. Para participar es necesario autoinscribirse en la aplicación del Sergas o mediante el enlace https://coronavirus.sergas.gal/cribado/rexistro.aspx para, posteriormente, tener la hora indicada.

Ayer el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco volvió a rebajar los casos activos hasta los 714 y en la capital también con cinco menos y contabilizando 214. En el CHUO continúan 23 personas hospitalizadas, 3 en Verín y 5 en O Barco, con 8 personas en cuidados intensivos con un pronóstico grave.