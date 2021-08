Cooperación policial, precintado de plazas y el camión de la limpieza ponen cerco al botellón

“Estoy satisfecho con los resultados conjuntos de las tres policías, la Local, a Autonómica y la Nacional. Su trabajo se ha traducido en un descenso de llamadas por ruidos o botellón a niveles desconocidos incluso antes de la pandemia, con lo cual podemos decir que queda fuera de toda dud de que funciona el operativo conjunto y su presencia en la vía pública”, señalaba ayer el concejal de Seguridad Ciudadana de Ourense, Telmo Ucha.

El operativo de prevención comienza ya los viernes. Este último con el precintado de varias zonas y la vigilancia preventiva de “puntos calientes” del botellón antes de que se congregaran los jóvenes en zonas como Praza das Mercedes, Praza da Estrela, Praza do Ferro, Parque tras Auditorio, Parque das Zapatillas y zona vinos.

La apertura este fin de semana de la ocupación al cien por cien en terrazas y los horarios del ocio que ya funcionan hace días hasta las 3 de la madrugada tienen un aliado no oficial: el coche del servicio de limpieza con baldeo de agua. Su trabajo comenzó poco después de las 3 de la madruga, coincidiendo con la hora de cierre que deben cumplir los locales nocturno, por lo que cuentan con el apoyo y protección de los agentes de policía.

¿Cómo se despeja a los nocturnos con un camión de limpieza?. De la forma más fácil, bajo amenaza implícita de agua. El camión inició este fin de semana su recorrido habitual por Pena Corneira, Correxidor, Praza do Ferro, puntos calientes en algún caso del terraceo. Los agentes se ocupaban de animar a marcharse al aún abundante gentío que había en algunos puntos del casco viejo, como el de Praza do Correxidor pasada las 3 de la madrugada. La policía pedían que desalojaran los veladores, bajo riesgo de manguerazo porque el camión “tenía que hacer su trabajo”.

El plan policial de trabajo había comenzado con anterioridad en la noche del viernes con una reunión en dependencias de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Policía Nacional, con el coordinador de la Policía Nacional, coordinador Policía Local y Patrulla de Unidad Policía Adscrita. Cada patrulla ejerció su cometido.

La Policía Local, como en fines de semana anteriores, se encargó de encintar plazas y parques, en concreto la Praza Rafael Dieste, Jardines Padre Feijoo, Praza Abastos (Rianxo) y Praza de San Antonio.

También hubo comprobación de horario de cierre de establecimientos de ocio y disolución de agrupación de personas.

El parte policial afirma que no se detectaron incidencias reseñable al efecto de horario de cierre de cese de actividad.

Intervenciones

La cuantificación de intervenciones por parte de Policía Local de Ourense por infracción a la normativa sanitaria fueron 8; y por infracción a normativa de Seguridad Ciudadana, 11. Eventos de actuación, 3; 19 personas identificadas y 0 detenidos.

Si bien los vecinos del casco vello y en su caso la Asociación de Vecinos O Cimborrio mantiene que el problema persiste en diversas plazas de la ciudad porque no han cesado el ruido y la música procedente de las terrazas, y por el incumplimiento de la normativa en vigor, desde el Concello consideran que el hecho de que disminuyeran en picado las denuncias por ruidos da cuenta de la efectividad del nuevo modelo.

“Nos satisface que mientras se abren los telediarios con los problemas que tienen otras ciudades con el botellón pese al refuerzo de recursos, en Ourense van bajando las quejas, lo que demuestra que la clave está en la colaboración policial. Agradecemos que aceptaran la propuesta”, indica Telmo Ucha, quien considera que “somos la ciudad de España que antes y mejores medidas hemos tomado contra el botellón y con diferencia, y ello seguimos trabajando”.

“El botellón está ahora en las terrazas"

La Asociación Vecinal O Cimborrio, mantiene que el precintado de plazas o la vigilancia preventiva de los puntos habituales del botellón para evitar que este se produzca pueden haber minimizado ese problema, pero no el de ruido nocturno, que o se e ha desplazado o se ha camuflado en lo que llaman el “botellón legal en las terrazas”. Afirman que la sobreexplotación de veladores por parte de algunos locales hace que “tengan en la calle hasta el doble o más de mesas de las autorizadas por el Concello; en ocasiones incluso instalan veladores que tenían concedidos por locales que están precintados”, advierte O Cimborrio. “No se cumplen las reglas del juego, de modo que sufrimos el ruido de esas personas que no hacen botellón ilegal, pero que gritan y hacen el mismo ruido, en las terrazas. A partir de ciertas horas de noche se incumple, y con mucho, el máximo de 55 decibelios que está permitido por ley”, apuntan los portavoces de O Cimborrio. Ponen como ejemplo lo que ocurre en plazas como la de O Correxidor, que no está siendo precintada de forma preventiva por no ser zona habitual de botellón, “pero en la que este fin de semana dos locales funcionaron con música, luces flashes, y como una discoteca al aire libre. Lo que llamamos un botellón en terraza. Eso quiere decir que el casco viejo sigue siendo una zona de sacrificio, en nombre de la búsqueda de unos beneficios que solo lo son para los hosteleros”. Añaden que si hay menos denuncias por ruidos “es porque buena parte de los vecinos no están, al ser verano, o porque lo pasan en una segunda vivienda o en el pueblo. Solo quedan aquellos que no tienen otra alternativa”. Denuncian también la proliferación de pisos turísticos, alquilados como “pisos nodriza en el casco viejo para acoger fiestas hasta altas horas de la madrugada”.