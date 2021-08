La 'perroterapia' en geriátricos ourensanos: “Nos sentimos mejor”

Vicente se gira para jugar con Bruce, que intenta subirse a sus piernas llevado por el olfato de una gominola. Mientras la escena se desarrolla, todos los usuarios sonríen y miran expectantes para ver a Bruce correr en el momento que Vicente le tire el petisco. Es la terapia escondida que hacen los usuarios y usuarias de tres residencias para personas mayores en Ourense. En A Peroxa, A Veiga y A Mezquita, aseguran sentirse más contentos desde la llegada de sus “nietos caninos”.

Lejos del estereotipo arcaico de los geriátricos, estos tres centros se modernizan en la atención diaria con la sencillez de un miembro que detecta la tristeza, incita salir a caminar, ayuda a mejorar la psicomotricidad y contribuye a que todos los días salga el sol, en un momento de oscura pandemia.

La directora del centro de Nuestra Señora de la Salud de A Peroxa, Keti, explica que “muchas de las personas que vienen aquí, tenían perros o gatos en sus casas, y cuando llegan y lo ven lo identifican y la verdad es que es un aliciente para el día a día. Siempre va a facilitar el estar aquí y eso es importante”. La semana pasada Bruce cumplió 9 años y, no hubo tirón de orejas, pero sí una pequeña fiesta. Marisa, una usuaria con diabetes a la que Bruce hace salir a caminar todos los días, confiesa que “le cantamos el cumpleaños feliz como si fuera uno más, porque lo es. Es uno más de esta gran familia, es alguien que nos une a todos y nos hace sentirnos mejor y estar más contentos”.

Keti va más allá y dice que “el hecho de que el perro esté aquí e interactúe con todos, hace que personas con capacidades cognitivas deterioradas tengan estímulos como llevar la mano a acariciarlo o extender el brazo para tocarlo y eso es algo que solo puede hacer él. Porque hay personas que no pueden hablar ya, pero ves en sus caras una expresión de ánimo, de felicidad”.

Bruce escucha a Marisa tirar la pelota y sale corriendo por ella, mientras Rolindes se acerca diciendo que “es una maravilla tenerlo aquí entre nosotros porque salimos a pasear y viene con nosotros, es muy tranquilo, pero también muy listo porque cuando nos ve con algo de carne o con una gominola ya se acerca muy rápido, es muy listo”. Y antes de acabar la frase señala que “nos hace mucho bien que esté con nosotros porque nos hace mucha compañía y nos da cariño”.

Keti cuenta una anécdota de la semana pasada: “Hubo un día que fue al veterinario y ellos se levantaron y no vieron al perro y preguntaron si no iba a volver, cuando no esté le echan de menos y preguntan por él. En ese sentido, ellos se encuentran mejor de estado de ánimo cada vez que están con él”.

Caso aparte merece el de Loli, una usuaria que ingresó en A Peroxa el día anterior al decretarse el confinamiento total en marzo, para ella, Bruce fue una vía de escape: “Venía de estar con su familia, con sus amistades y de repente se cerró todo. Para eso Bruce, en esta etapa y para ella en especial, pero para todos, fue muy importante. Él da sin nada a cambio, bueno excepto cuando le cae alguna gominola. Pero es una maravilla tenerlo”. Bruce sabe que no puede subirse a las piernas de nadie y no lo hace. Marisa arguye que “es muy obediente, si le dices ven viene y si le dices que no, es que no”.

De A Peroxa, a A Mezquita. Y de Bruce, a Martiño. En la parte más oriental de la provincia, donde la provincia de Ourense y Zamora se unen, un ‘can de palleiro’ huele a las visitas y a todo el que está en la puerta del geriátrico que lleva su nombre. En este caso, la residencia nació se levantó antes que el perro.

Martiño lleva cuatro años en el geriátrico donde personas mayores y usuarios con diversidad funcional se sientan en un patio interior esperando que aparezca. A José le da tiempo de contar una anécdota: “El otro día fui a comer con mi hijo a un restaurante y como la directora me dijo que le trajera algo, le dije al del restaurante que me guardara los huesos y los traje a la residencia para que se los comiera”.

Justo termina el chascarrillo y Martiño aparece tímidamente por el patio. José, Amorín y Manuel miran como corre entre las hierbas y comentan que “es muy bueno, muy bueno y muy tranquilo, es una alegría tenerlo, aunque no sabemos si es perro porque no lo escuchamos ladrar nunca”. Sonia, la directora, corrige: “Sí, sí, el otro día ladró, debió ser la única vez”.

Otro Jose, con síndrome de Down, siempre lo busca al levantarse y llama por el. Es con el que más afinidad tiene: le da besos, le rasca la barriga y lo busca a todas horas. Sonia se ríe mientras recuerda que “si los ves corriendo uno detrás del otro, durante el confinamiento, era una alegría, dentro de toda la presión que teníamos por la pandemia”. Y añade que “a Jose le es difícil hablar y vocalizar, sin embargo dice Martino”. Durante una de las peores etapas de las residencias, los tres canes suponen un alivio en la rutina, la aparición de estímulos olvidados y una medicina difícil de superar. Sonia concluye que “ellos se sienten felices, interactúan más y los ves contentos. No nos imaginamos la residencia sin él”.

Atropello y abandono

Bruce tiene 9 años e iba a ser sacrificado y abandonado. Ahora es el mejor aliado contra la demencia, la fatiga, la diabetes y la monotonía. A Martiño lo atropellaron y lo iban a sacrificar hasta que la antigua directora de A Mezquita lo recogió en la perrera de Verín. Ahora, es el nieto mimado de más de 50 abuelos y abuelas. Ellos son terapia: “Cuando estas mal, lo sienten, se ponen a tus pies y se sientan. Es difícil de explicarlo, pero es como si lo pudieran percibir y en ese momento, lo acaricias y se te olvida todo”.