Gonzalo Pérez Jácome despeja hoy la incógnita sobre el futuro de la Universidad Popular de Ourense, que cuenta con 3.000 alumnos y da trabajo a decenas de profesores. Tras meses de incertidumbre, provocadas por el propio alcalde, cuando puso en duda la validez de los cursos de esta universidad e insinuó que no generaba beneficios, el regidor mantiene hoy una segunda y definitiva entrevista con portavoces de la Plataforma Ciudadana Non ao peche da UPO, en la que expondrá su decisión final sobre este programa educativo. Según la Plataforma deberá decidir si acepta las últimas propuestas de consenso que le fueron presentadas semana pasada. . Todo apunta a que Jácome recula y no la cierra solo cambiará el modelo . No obstante la Plataforma advierte de que seguirá trabajando “para que la UPO siga el próximo curso”.