“Aposté por Caballero, pero dimito porque se está secuestrando la voz de la militancia”

Concha dijo basta. Con una larga carrera como militante y concejala socialista, que desarrolla desde 2015 edil en el Concello de Ourense, Concepción García Lozano ha enviado una carta al secretario xeral del PSdG-PSOE , Abel Caballero, en la que le anuncia que dimite de sus cargos en la ejecutiva nacional gallega y la ejecutiva federal del PSOE. La guerra interna por la sucesión de Caballero, le ha influido en parte, pues “no se puede dar prioridad a los intereses orgánicos dentro del partido, por encima de los de los ciudadanos”, afirma. Pero ha pesado la situación de Ourense, con una gestora de transición elegida por Caballero para un periodo de tres meses, y que lleva dos años, sin que convoque asamblea, para que sean os militantes los que elijan la esa ejecutiva. “Están secuestrando la voz de la militancia” afirma García Lozano.

– Si la situación era tan grave ¿por qué ha esperado tanto en tomar esta decisión?

–A menudo he transmitido mi postura al secretario nacional gallego, pero yo aposté por él en su día, lo aprecio, y por eso fue doloroso tener que tomar esta decisión, al no estar de acuerdo con la deriva del partido, al que en ningún momento quiero hacer el menor daño. Por eso finalmente decidí enviarle esa carta con mi dimisión de ambos cargos orgánicos en la ejecutiva nacional y la federal del PSdeG-PSOE, explicándole mis motivos, aunque seguiré como edila en el Concello. Mi opinión es que se está secuestrando la voz de la militancia en Ourense.

–¿Se refiere a esos dos años de gestora provisional en Ourense?

– Llevamos dos años en esta situación, cuando el máximo son de 90 días según los estatutos. Primero alegaron la pandemia, y ahora siguen sin convocar asamblea, cuando en Murcia y otros sitios ya hubo votaciones. Si estás convencido de que lo estás haciendo bien, ¿por qué tienes miedo y no convocas a la militancia para que elija una ejecutiva local fuerte en Ourense?. No es la forma de proceder. Por ser miembros de esa ejecutiva, muchos compañeros no paraban de pedirme respuestas y me estaba convirtiendo en partícipe de algo con lo que no estaba de acuerdo. Yo en política soy muy seria. No me gusta la política de títeres.

– Culpa en todo momento a Caballero, pero el posible beneficiario de esa demora no sería el secretario provincial Rafa Villarino. Tal vez no consiga el refrendo de esa ejecutiva local si se convoca la asamblea.

– El máximo responsable de que la situación de la gestora se prolongue en el tiempo es el secretario gallego que es el que la preparó. Es de él a quien tengo que hablar. El secretario provincial está por debajo.

–¿No teme las consecuencias?

–Soy socialista e hija de socialistas, y por mi carecer y los valores que me inculcaron soy libre, no tengo miedo a decir lo que pienso. Yo en política soy muy seria. Solo me retrae el cariño, como me ocurrió con Caballero. También he pedido disculpas cuando me equivoqué al abanderar algunos proyectos o apoyar a alguna gente (se refiere a su apoyo a Caballero). Lo malo es cuando te empecinas en tus equivocaciones y no las reconoces.

–Muchos dicen que a la militancia no se la respeta hace tiempo en el PSOE. De hecho en las primarias Caballero retiró a Ageitos del puesto 4 que obtuvo en primarias, y la colocó a usted.

– Efectivamente hubo cambios y a mí incluso Gonzalo me subió, fue una apuesta por mi anterior trabajo con Barquero en el anterior mandato, pero en mi caso me presenté a las votaciones y tuve más de cien votos. En el caso de la ejecutiva local de PSOE ya había hace dos años una, que representaba todas las sensibilidades del partido y funcionaba. Después se reventó se decidió tras la dimisión de cinco miembros reventar la ejecutiva y nombrar esa gestora. Pero pasó su tiempo.

–La división del grupo municipal socialista al que pertenece es notoria (cinco de nueve ediles están alineados contra Caballero y Villarino) por lo tanto ¿podría haber más dimisiones en el plano orgánico?

–No lo sé. Yo solo hice lo que creí que debería hacer. Sí estoy al tanto de las declaraciones del secretario gallego de organización sobre compañeros que...en fin cada día hay cosas menos acertadas. No se está actuando bien, aunque yo estoy pendiente de lo que ocurre Ourense, donde se han hecho un montón de cosa sin sentido.

–¿Qué está haciendo mal el PSOE en Ourense ?

–Tiene que estar pendiente de los problemas de los ciudadanos. No puede estar pendiente de procesos orgánicos sobre quién se presenta o no. Lo primero es trabajar y luego es legítimo que se presente el que quiera. Tenemos que dar soluciones a los ourensanos. Pero, ¿no ven como tenemos esta ciudad?.

–¿Cree realmente que el PP hubiera pactado con el PSOE una moción contra Jácome aunque se hubiera ido del Concello Villarino como pedían?

–No estuve en las negociaciones, no sé muy bien cómo fueron, pero está claro que el PP solo quería al gobierno. No creo que pactara nunca con el PSOE. Lo que quiero decir es que si los números no le dan al PSOE y sabe que no va a poder entrar en la Alcaldía, lo que tiene que hacer es trabajar hacer, una oposición seria y arrimar el hombro

-¿Insinúa que Villarino debe de hacer una oposición más constructiva de diálogo con Jácome?

–Los números no dan (para conseguir la Alcaldía), parece infantil incluso insistir en esto. .Con Barquero en el anterior mandato teníamos 6 ediles frente a los 10 del PP, y llegamos a algún pacto por el bien de la ciudad. Ahora somos 9 ediles socialista y con el BNG se pueden conseguir cosas. Hay que avanzar y no martillar en lo que no se puede. Hay que trabajar desde la oposición. También el PP tiene que tragarse al alcalde. Hay que hacer que la ciudad evolucione. Ahora no tienen mayoría, PP y Jácome. Podemos hacer un bonito trabajo.

–¿Cómo se puede reconducir el papel del PSOE en el Concello?

–-Tal vez si lo que queremos es demostrar que en el PSOE tenemos una alternativa de ciudad, debemos empezar a trabajar. La oposición tiene que hacer un papel fiscalizador del gobierno, pero también puede proponer cosas.